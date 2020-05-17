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Trump'ın koronavirüs ekibinin başına getirdiği müslüman doktora yoğun ilgi

DÜNYA HABERLERİ  | 17.05.2020 22:59 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı oluşturulan aşı programının başına getirdiği Fas asıllı Amerikalı Müslüman doktor Moncef Saloui Amerikan kamuoyunda ilgi odağı oldu.

Trump'ın koronavirüs ekibinin başına getirdiği müslüman doktora yoğun ilgi

ABD Başkanı Trump'ın, Kovid-19'a karşı aşı programının başına getirdiği Saloui, Amerikan medyasında ve sosyal medyada ilgi çekti.

"Warp Speed" adı verilen aşı programının başına getirilen tecrübeli doktor, başarılı geçmişiyle Amerikan kamuoyunun tanıdığı bir isim.

Londra merkezli ünlü ilaç firması GlaxoSmithKline’da 30 yıl çalıştıktan sonra 2017'de emekli olan Saloui, Afrika ülkeleri için tıp alanında önemli isimlerden biri olarak biliniyor.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Saloui'nin öz geçmişinin çok güçlü ve aşı alanında dünyanın önde gelen doktorlarından biri olduğuna dikkat çekildi.

Diğer yandan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) gibi Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütleri de Saloui'nin böylesine önemli bir göreve getirilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Sosyal medyada da Saloui'ye destek mesajları atan Amerikalı Müslümanlar, Trump yönetiminin Müslüman dünyasıyla ilişkilerini düzeltmesi gerektiği yönünde mesajlar paylaştı.

"AŞI FORMÜLASYONUNDA DÜNYANIN EN SAYGIN ADAMLARINDAN BİRİ"

Beyaz Saray'da cuma günü düzenlenen programda aşı programını duyuran ABD Başkanı Trump, Slaoui için "Dünyaca ünlü, özel sektörde çalıştığı 10 yıl içinde 14 yeni aşı buluşuna yardımcı olmuş bir immünolojist. Aşıların formülasyonunda dünyanın en saygın adamlarından biri." ifadesini kullanmıştı.

''Warp Speed'' kapsamında aşı geliştirme ekibine katılmaktan onur duyduğunu dile getiren Saloui ise "Koronavirüse karşı yapılan aşı deneylerini incelediğimde, 2020 sonuna kadar yüzlerce milyon aşıyı dağıtmış olabileceğimize olan güvenim artıyor." ifadesini kullanmıştı.

Kız kardeşini ateşli hastalık boğmacadan kaybettiği belirtilen Saloui, 1959 yılında Fas'ın Agadir bölgesinde doğdu. Slaoui, Kazablanka'da liseyi bitirdikten sonra, Belçika'da biyoloji bilimleri alanında öğrenim gördü.

Harvard Tıp Fakültesi ve Tufts Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışmalarını sürdüren ve 100'den fazla uluslararası makalesi bulunan bilim adamı, "AIDS Aşı Girişimi" isimli kuruluşun da yönetim kurulu üyeliğini yapıyor. (AA)

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