Trump'ın koronavirüs ekibinin başına getirdiği müslüman doktora yoğun ilgi

ABD Başkanı Trump'ın, Kovid-19'a karşı aşı programının başına getirdiği Saloui, Amerikan medyasında ve sosyal medyada ilgi çekti.

"Warp Speed" adı verilen aşı programının başına getirilen tecrübeli doktor, başarılı geçmişiyle Amerikan kamuoyunun tanıdığı bir isim.

Londra merkezli ünlü ilaç firması GlaxoSmithKline’da 30 yıl çalıştıktan sonra 2017'de emekli olan Saloui, Afrika ülkeleri için tıp alanında önemli isimlerden biri olarak biliniyor.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Saloui'nin öz geçmişinin çok güçlü ve aşı alanında dünyanın önde gelen doktorlarından biri olduğuna dikkat çekildi.

Diğer yandan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) gibi Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütleri de Saloui'nin böylesine önemli bir göreve getirilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Sosyal medyada da Saloui'ye destek mesajları atan Amerikalı Müslümanlar, Trump yönetiminin Müslüman dünyasıyla ilişkilerini düzeltmesi gerektiği yönünde mesajlar paylaştı.

"AŞI FORMÜLASYONUNDA DÜNYANIN EN SAYGIN ADAMLARINDAN BİRİ"

Beyaz Saray'da cuma günü düzenlenen programda aşı programını duyuran ABD Başkanı Trump, Slaoui için "Dünyaca ünlü, özel sektörde çalıştığı 10 yıl içinde 14 yeni aşı buluşuna yardımcı olmuş bir immünolojist. Aşıların formülasyonunda dünyanın en saygın adamlarından biri." ifadesini kullanmıştı.