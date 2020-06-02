Trump'ın ordu tehdidi şiddeti tırmandırdı: 5 polis vuruldu

Nevada eyaleti valisi Steve Sisolak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Las Vegas'ta yaşanan iki ayrı olayla ilgili bilgilendirildiğini ifade ederek, "Eyalet yerel kolluk kuvvetleriyle iletişim halinde ve durumu gözlemlemeye devam ediyor" dedi.

AP haber ajansı Las Vegas'ta da bir polisin yaralandığını, yakın bir yerde bir başka polisin de "çatışmada yer aldığını" bildirdi. Haberde olaya ilişkin detay verilmedi.

St Louis polisinin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Kent merkezinde memurlarımıza ateş edilmeye devam ediliyor, daha fazla bilgi elimize ulaşınca paylaşacağız" denildi.

Trump'ın gece saatlerinde yaptığı açıklamanın ardından şiddet olaylarının görüldüğü protestolar devam etti. Gösteriler yedinci gününe girdi. Göstericiler Los Angeles'da bir alışveriş merkezini ateşe verirken New York'da dükkanlar yağmalandı.

Trump 25 Mayıs tarihinde gözaltına alınırken polis tarafından boğularak hayatını yitiren George Floyd'un ölümünü kınamış ve adaletin sağlanacağını söylemişti. Floyd'un 25 Mayıs'taki ölümü ülke çapında protesto gösterilerini tetikledi.

Ancak birkaç gündür polis şiddeti karşıtı protestoları gece saatleriyle beraber şiddet gösterilerine dönüşmeye başladı. Trump haklı sebeplerle yapılan protesto gösterilerinin şiddet yanlısı kalabalıklara esir olmaması gerektiğini ifade etti.

Trump, "Valiler ve belediye başkanları şiddet olayları son bulana kadar kolluk kuvvetlerinden karşı konulamaz kuvvette bir güç oluşturmak zorundalar. Eğer bir şehir ya da eyalet vatandaşların canını ve malını koruyacak önlemleri almazsa oraya orduyu gönderecek ve onlar için sorunu hızla çözeceğim" dedi.

Trump'ın bu açıklamasının birkaç saat Brooklyn'de binlerce insan "adalet, hemen şimdi!" şeklinde slogan atarak yürüdü. Yanlarından geçen araçların da korna çalarak protestoculara destek verdiği görüldü.

Televizyonlarda 2300'te başlayan sokağa çıkma yasağından önce Manhattan'daki 5. Cadde'de bulunan lüks eşya satan dükkanların camlarının kırıldığı ve yağmalandığını gösteren görüntüler yer alırken Belediye Başkanı Bill de Blasio sokağa çıkma yasağının Salı gününden itibaren 2000'de başlayacağını söyledi.

Gösteriler nedeniyle onlarca kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. ABD'de siyah hakları savunucusu Martin Luther King Jr'ın öldürüldüğü 1968 yılında bu yana bu kadar geniş çaplı protesto gösterileri görülmedi.

Ülkenin 23 eyaleti ve başkent Washington'a ulusal muhafız birlikleri konuşlandırılmış durumda.

