Trump'ın planı sonrası Netanyahu harekete geçti: Haritayı düzenlemeye başladık

Yedioth Ahronoth gazetesinde yayınlanan habere göre, Netanyahu, Doğu Kudüs'teki gayrimeşru bir yerleşim bölgesinde yaptığı konuşmada, Trump'ın planı gereği İsrail'in bir parçası olacak toprakların harita çalışmalarının yapılması aşamasında olduklarını; bunun birkaç hafta içinde biteceğini belirtti.

Haritanın kapsadığı tüm topraklarda, egemenlik anlayışının uygulanacağına işaret eden Netanyahu, bunun, Batı Şeria'daki gayrimeşru yerleşim bölgeleri ile Agvar bölgesinin tümünü kapsadığını kaydetti.

Netanyahu, İsrail için Batı Şeria'sız bir vatanın söz konusu olmayacağını iddia etti.

RUDEYNE: FİLİSTİN HARİTASINI TÜM DÜNYA BİLİYOR

Rudeyne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Batı Şeria'nın bazı bölümlerini kendi topraklarına katmak için harita çalışmaları yaptıkları" ifadelerine cevap verdi.

Rudeyne, "Devletin haritası, Birleşmiş Milletler'in kararlarına göre dünyanın kabul ettiği bir haritadır." dedi.

Haritanın, 4 Haziran 1967 sınırlarında ve başkenti Doğu Kudüs olan bir devlete ait olduğuna işaret eden Rudeyne, "Bundan başka bir haritayla hiçbir şekilde ilişkiye geçmeyiz." ifadesini kullandı.