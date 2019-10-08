Trump'ın Türkiye tehdidi sonrası CHP, İYİ Parti ve MHP'den ağır sözler

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç bir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye her konuda kendi kararını kendi verecektir."

Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç bir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Egemen ve bağımsız bir ülke olan Türkiye her konuda kendi kararını kendi verecektir. — Faik Öztrak (@faikoztrak) October 7, 2019

MHP'Lİ YALÇIN: HADİ ORADAN DENSİZ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Yalçın, "Türkiye tehditlere, blöflere pabuç bırakmayacak büyük bir devlettir. Mister Trump, sen Türk ekonomisini hedef alan bir adıma cüret edersen, bir daha Orta Doğu'ya asla ayak basamazsın. O takdirde dünyanın jandarmalığını unut" ifadelerini kullandı.

Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"ABD Başkanı Donald Trump; Türkiye'nin, Suriye'de kendisinin istekleriyle çelişen bir adım atması hâlinde Türk ekonomisini mahvedeceğini söylemiş. Hadi oradan densiz! Hadi Oradan!