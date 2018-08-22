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Trump iyice köşeye sıkıştı! ABD halkı harekete geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 22.08.2018 21:52 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı yasal giderlerinin ödenmesi karşılığında Donald Trump hakkında bildiği tüm gerçekleri itiraf edeceğini söylemesi üzerine, Cohen’in avukatı tarafından GoFundMe bağış sitesi üzerinden kampanya başlatıldı.

Trump iyice köşeye sıkıştı! ABD halkı harekete geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın savcılıkla işbirliğine giden eski avukatı Michael Cohen, ABD Başkanı hakkında bildiği her şeyi itiraf edeceğini ama bunun için önce yasal giderlerinin karşılanmasını istediğini açıkladı. Bunun üzerine Cohen’in avukatı Lanny Davis, GoFundMe bağış sitesi üzerinden Cohen’in yasal giderlerinin karşılanması için bir “Hakikat Fonu” isimli bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında toplanması hedeflenen para ise 500 bin dolar olarak belirlendi.

"YAPILAN BÜTÜN BAĞIŞLAR COHEN VE AİLESİNE İLETİLECEKTİR"

Kampanyanın açıklama kısmında ise “The Michael Cohen Hakikat Fonu tamamen şeffaf olan güvenilir bir hesaptır. Yapılan bütün bağışlar Michael Cohen’ın Donald Trump hakkındaki gerçekleri söyleyeceği yolda Cohen ve ailesine iletilecektir” ifadeleri yer aldı. Yaklaşık 14 saat önce başlatılan kampanya kapsamında şu ana kadar 51 bin 691 dolar bağışta bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın savcılıkla işbirliğine giden eski avukatı Michael Cohen, Rusya soruşturmasına yardım etmeye hazır olduğu açıklamıştı. Cohen'in avukatı Lanny Davis ise, "Müvekkilim Donald Trump hakkında bildiği her şeyi anlatmaya hazır" ifadelerini kullanmıştı. Cohen daha önce ise Trump'ın ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etmişti.

GOFUNDME BAĞIŞ SİTESİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen için kampanya başlatılan bağış sitesi GoFundme’deki kampanyalara tüm ülkelerden bağış yapılabiliyor. Bununla birlikte herhangi bir ihtiyaçtan dolayı da site üzerinden kampanya başlatılabilinip dünyanın farklı yerlerinden insanların bağış kampanyası başlatan kişiye yardım yapması sağlanıyor. Sitenin şu ana kadar dünyanın her köşesinden yardıma ihtiyaç duyan insanlar için 4 milyar dolar bağış topladığı biliniyor.

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ABD Trump Cohen Trump iyice köşeye sıkıştı ABD halkı harekete geçti

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