"Trump, Kuzey Kore, Venezuela ve İran konularında Bolton'dan şikayetçi"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran, Kuzey Kore ve Venezuela konularında Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile anlaşmazlıklar yaşadığı ve bu konudan şikayetçi olduğu öne sürüldü.

Amerikan New York Times gazetesinin haberinde, Trump ve Bolton arasında son dönemde yaşanan sürtüşmelere vurgu yapıldı.

İkili arasındaki sürtüşmenin son dönemde halkın da dikkatini çektiği ifade edilen haberde, bu durumun özellikle savaş ve barış konularında ABD'nin dış politikası hakkında kafa karışıklığı yarattığı belirtildi.

- Kuzey Kore, İran ve Venezuela konularındaki anlaşmazlıklar

Haberde, Bolton'ın Kuzey Kore'nin füze denemelerinin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ettiğine dair açıklama yaptığı anımsatılarak, Trump’ın ise bunun tam aksi minvalde ifadeler kullandığının altı çizildi.

Trump'ın İran konusunda da Bolton'ın "rejim değişikliği" çağrılarını desteklemediğine işaret edilen haberde, Trump'ın Bolton'ın Venezuela'da Nicolas Maduro rejimininin görevden alınması için yaptığı çağrılardan da rahatsız olduğu kaydedildi.