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Trump NATO zirvesine giderken Demokratlara yüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 23:03 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Demokratlar, radikal solcu Demokratlar, hiçbir şey yapmayan Demokratlar, tam bir yıl önceden planlanan NATO seyahatine gideceğim zaman (azil soruşturması oturumlarına) karar verdi. Bu seyahat başkan olarak yaptığımız en önemli seyahatlerden biri ve bunu yapmaları ve azil konusunu masaya koymaları ülkemiz için bir utançtır" - "Seçilmemden önceki 30 yılda NATO harcamaları üçte iki oranında azalmıştı ve sadece 3 NATO üyesi finansal yükümlülüklerini yerine getiriyordu. Göreve geldiğimden beri yükümlülüklerini yerine getiren NATO müttefiklerinin sayısı ikiye katlandı ve NATO harcamaları 130 milyar dolar civarında arttı" - "Brezilya ve Arjantin, devasa bir devalüasyonun başını çekiyor ki bu da çiftçilerimiz için iyi değil. Bu yüzden hemen yürürlüğe konmak üzere bu ülkelerden ABD'ye gelen çelik ve alüminyuma yönelik ek gümrük vergilerini yeniden getirdim"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların hakkındaki azil soruşturmasının Adalet Komitesindeki oturumlar için, kendisinin ülkeyi temsil etmek üzere NATO zirvesine gideceği günü bilerek seçtiğini iddia etti.

Trump, NATO'nun kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla 3-5 Aralık'ta düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere İngiltere'ye gitmeden önce Beyaz Saray bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesinde bugün başlayan azil soruşturması oturumlarına katılmayı veya temsil edilmeyi reddetmesine ilişkin soruları yanıtlayan Trump, soruşturmayı "oyun" olarak niteledi.

Trump, "Demokratlar, radikal solcu Demokratlar, hiçbir şey yapmayan Demokratlar, tam bir yıl önceden planlanan NATO seyahatine gideceğim zaman (azil soruşturması oturumlarına) karar verdi. Bu seyahat başkan olarak yaptığımız en önemli seyahatlerden biri ve bunu yapmaları ve azil konusunu masaya koymaları ülkemiz için bir utançtır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Koruduğumuz ülkelerden ekstra 130 milyar dolar daha alınmasını sağladık"

Trump, zirvede birçok ülke lideri ile bir araya geleceğini belirterek, NATO üyesi ülkelerin örgüt için daha fazla harcama yapması gerektiği yönündeki açıklamasını yineledi.

NATO üyesi ülkelerin savunma harcamaları konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesi yönündeki ısrarını "Amerikan halkı için mücadele" olarak yorumlayan Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de kendisini bu konuda takdir ettiğini söyledi.

Trump, "Bizim için hiç adil bir durum değil bu. Bildiğiniz üzere biz çok çok fazla ödeme yapıyoruz. Genel Sekreter Stoltenberg de ifade etti, koruduğumuz ancak ödemelerini yapmayan ülkelerden ekstra 130 milyar dolar daha alınmasını biz sağladık. İhmal edip ödemiyorlardı. Bunları konuşacağız. Daha başka çok şey konuşacağız." diye konuştu.

Konuyla ilgili Twitter hesabından da açıklama yapan Trump, "Seçilmemden önceki 30 yılda NATO harcamaları üçte iki oranında azalmıştı ve sadece 3 NATO üyesi finansal yükümlülüklerini yerine getiriyordu. Göreve geldiğimden beri yükümlülüklerini yerine getiren NATO müttefiklerinin sayısı ikiye katlandı ve NATO harcamaları 130 milyar dolar civarında arttı." ifadelerini kullandı.

- Brezilya ve Arjantin'e ek gümrük vergisi

Trump, sabah saatlerinde Twitter hesabından Brezilya ve Arjantin'e yönelik çelik ve alüminyum ithalatında ek gümrük vergilerini yeniden getirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Brezilya ve Arjantin, devasa bir devalüasyonun başını çekiyor ki bu da çiftçilerimiz için iyi değil. Bu yüzden hemen yürürlüğe konmak üzere bu ülkelerden ABD'ye gelen çelik ve alüminyuma yönelik ek gümrük vergilerini yeniden getirdim. Aynı şekilde Merkez Bankasının da (FED) bazı ülkelerin, sayıları hiç de az değil, devalüasyonla güçlü dolarımızdan faydalanmaması için harekete geçmesi gerekir. Bu durum, üretici ve çiftçilerimizin ürünlerini adil şekilde ihraç etmesini oldukça zorlaştırıyor. Faizleri düşürün veya gevşetin."

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Anahtar Kelimeler:
ABD Arjantin brezilya demoktratlar NATO Trump

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