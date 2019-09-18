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Trump, o ismin yerine kimin geldiğini açıkladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2019 16:42 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump istifasını istediği Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yerine kimin geleceğini açıkladı.

Trump, o ismin yerine kimin geldiğini açıkladı!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine Rehine İşleri Özel Temsilcisi Robert O'Brien'ı getireceğini açıkladı.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni ulusal güvenlik danışmanımız olarak, şu anda Dışişleri Bakanlığında, Başkanlık Rehine İşleri Özel Temsilciliği görevini gayet başarılı bir şekilde yürüten Robert C. O’Brien'ı getireceğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Trump, O'Brien ile uzun süredir yoğun şekilde çalıştığını belirterek, " (O'Brien) O muhteşem bir iş çıkaracak." değerlendirmesinde bulundu.

fds

Uzun süredir özellikle İran ve Venezuela konusunda Trump ile anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton geçen hafta görevden alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
John Bolton ABD Trump O'brien

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