Trump: Orduyu sınıra gönderiyorum!

Yoksulluğa dayanamayarak Orta Amerika ülkelerinden kaçarak ABD'ye girmeye çalışan binlerce göçmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir kere daha sert ifadeler kullanmasına neden oldu.

Trump, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Bu ulusal acil durum için orduyu gönderiyorum. Durdurulacaklar!" ifadelerini kullandı!

Brandon Judd of the National Border Patrol Council is right when he says on @foxandfriends that the Democrat inspired laws make it tough for us to stop people at the Border. MUST BE CHANDED, but I am bringing out the military for this National Emergency. They will be stopped!