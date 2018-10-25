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Trump: Orduyu sınıra gönderiyorum!

DÜNYA HABERLERİ  | 25.10.2018 14:17 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırından ülkeye girmeye çalışan binlerce göçmeni durduracağını söyleyerek korkutan açıklamayı yaptı: Orduyu gönderiyorum!

Trump: Orduyu sınıra gönderiyorum!

Yoksulluğa dayanamayarak Orta Amerika ülkelerinden kaçarak ABD'ye girmeye çalışan binlerce göçmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir kere daha sert ifadeler kullanmasına neden oldu.

Trump, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Bu ulusal acil durum için orduyu gönderiyorum. Durdurulacaklar!" ifadelerini kullandı!


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Trump Donald Trump Meksika ordu Orta Amerika

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