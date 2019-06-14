Trump: Saldırıyı İran yaptı, Umman Boğazı kapanmayacak

ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump, kendisine yak\u0131n Fox News haber kanal\u0131na verdi\u011fi r\u00f6portajda \u0130ran'a sert mesajlar verdi.\nUmman K\u00f6rfezi'nde d\u00fcn iki tankerde ger\u00e7ekle\u015fen patlamadan \u0130ran'\u0131 sorumlu tutan ABD lideri, "Sald\u0131r\u0131y\u0131 \u0130ran yapt\u0131" dedi. Sosyal medya i\u00e7in en iyi foto\u011fraf\u0131 \u00e7ekmek isteyenler dikkat!Alman siyaset\u00e7i Roth \u0130stanbul\u2019da Gezi davas\u0131n\u0131 izleyecekAlman demokrasisi AfD ve "Yeni Sa\u011f" ile s\u0131nan\u0131yor
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