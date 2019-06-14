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Trump: Saldırıyı İran yaptı, Umman Boğazı kapanmayacak

DÜNYA HABERLERİ  | 14.06.2019 15:17 | Son Güncelleme

ABD Başkanı, Umman Körfezi'nde gerçekleşen tekne patlamalarından İran'ı sorumlu tuttu.

Trump: Saldırıyı İran yaptı, Umman Boğazı kapanmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yakın Fox News haber kanalına verdiği röportajda İran'a sert mesajlar verdi.

Umman Körfezi'nde dün iki tankerde gerçekleşen patlamadan İran'ı sorumlu tutan ABD lideri, "Saldırıyı İran yaptı" dedi.

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