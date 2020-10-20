Trump seçimi kazanamazsa hangi dünya liderleri kaybedecek?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kasım ayında başkanlık seçimlerini tekrar kazanamaması durumunda kaybeden tek kişi Trump olmayacak.

Bloomberg'de Marc Champion imzalı makaleye göre çok sayıda dünya lideri Beyaz Saray'daki bir müttefikini kaybedecek.

Habere göre çok sayıda hükümet Trump'ın gidişine sevinecek olsa da bazı ülkeler için hızlı bir şekilde yüzleşmeleri gereken zorluklar ortaya çıkacak.

Bu gelişme, ABD'nin daha geleneksel bir dış politikaya dönmesi anlamına gelebilir.

ABD tekrar demokrasi, insan hakları gibi evrensel ilkeleri ya da iklim değişikliğine karşı politikaları destekleyen bir ülke olabilir.

Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden'ın, "Bu başkan dünyadaki bütün haydutları destekliyor" sözü de buna bir örnek.

Bloomberg makalesine göre Trump'ın yenilgisinden zarara uğrayacak dünya liderleri şu şekilde:

Kim Jong-Un

Trump yönetimiyle ABD ve Kuzey Kore ilişkileri tarihinde olmadığı kadar değişti.

Karşılıklı tehditler ve hakaretler ile başlayan ilişki bir süre sonra Trump ve Kim Jong-Un arasında bir sevgi ilişkisine dönüştü.