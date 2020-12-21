HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump sıkıyönetim planları yapıyor!

Trump sıkıyönetim planları yapıyor!

21.12.2020 11:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trump sıkıyönetim planları yapıyor!

ABD Başkanlık seçimlerini kaybeden ve hukuki yollardan sonuç alamayan Donald Trump'ın gözünü kararttığı ortaya çıktı. Görevi devretmesine sayılı günler kala Trump'ın sıkıyönetim seçeneğini masaya yatırdığı öğrenildi.

ABD’de 3 Kasım’da gerçekleştirilen 59. Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump karşısında ipi göğüsledi. 20 Ocak’ta yemin edecek olan Biden görevi devralmak için adeta gün sayıyor.

Devir teslim törenine 1 aydan az süre kalmış olmasına rağmen Trump’ın yenilgiyi kabul ettiği tam olarak söylenebilmiş değil. Koltuğu bırakmaya hevesli olmayan Trump hileli olarak nitelediği seçimler için davalar açsa da, Yüksek Mahkeme’den çıkan karar, seçimleri geçersiz kılmanın önünü tıkadı.

Hukuki olarak yolun sonuna gelen Trump’ın daha radikal seçenekleri masaya yatırdığı ortaya çıktı. Başkan Trump’ın, hile iddialarına yönelik davalarda öne çıkan avukat Sidney Powell ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’le Oval Ofis’te bir toplantı yaptığı öğrenildi.

DANIŞMANLARI KARŞI ÇIKTI

New York Times’ın haberine göre geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen toplantıda, Trump’ın yenilgiden kurtulmak için Flynn’in ortaya attığı sıkıyönetim fikrine sıcak baktığı öne sürüldü. Orduyu devreye sokmayı düşünen Trump’ın bu fikrine, başta avukatı Rudy Giuliani olmak üzere danışman ekibinden pek çok isim şiddetle karşı çıktı.

Giuliani, oy verme makineleri ve yolsuzluk konularına odaklanmaları gerektiğini söylerken, İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri de söz konusu seçeneği kullanma yetkileri olmadığını savundu. Sidney Powell ise Trump’ın ekibini kolay pes etmekle suçladı.

‘ZAFER TURU YAZABİLİRDİ’

Toplantıyı CNN International’a değerlendiren eski Başkan adayı Mitt Romney, “Bu durum üzücü ve utanç verici. Başkan, yönetimde olduğu son bölüme aşıyla ilgili zafer turlarını yazıyor olabilirdi. Onun yerine Washington’a birçok komplo teorisi bırakıyor” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor? Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili Tevfik Özlü'den kritik uyarı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Bir dizisi ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Bu sefer de bekçiye saldırdı

Bu sefer de bekçiye saldırdı

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

MasterChef'te elenen belli oldu! Mehmet Şef'i ağlatan veda

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İzmir'de polisin tepki çeken müdahalesi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 19 Aralık koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Bunu yapan bir doktor! 'Ben pozitif oldum, sen de pozitif olacaksın' diyerek eşinin yüzüne tükürdü

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı

Diğer Haberler

Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde doğalgaz rezervi buldu

Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde doğalgaz rezervi buldu

AB mutasyon gündemiyle toplanıyor!

AB mutasyon gündemiyle toplanıyor!

Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?

Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?

Başkan beğenmedi diye yıkılmıştı, yenisi yapılıyor!

Başkan beğenmedi diye yıkılmıştı, yenisi yapılıyor!

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn: Aşılar mutasyona uğramış yeni virüse karşı da etkili olacak

Aşılar mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili olacak mı?

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

DSÖ alarma geçti! Koronavirüs mutasyona uğradı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.