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Trump'tan 11 mahkum için "özel af" kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2020 03:51 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, çeşitli suçlardan hüküm giyen 11 kişi için özel af çıkardı.

Trump'tan 11 mahkum için "özel af" kararı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump 7 kişi için "tam af" kararı verirken 4 mahkumun da cezasının hafifletilmesini içeren kararlara imza attı.

Cezası affedilenler arasında vergi dolandırıcılığı ve soruşturmacılara yalan söylemek suçlarından 4 yıl hüküm giyen eski New York Polis Departmanı Komiseri Bernard Kerik ile "içeriden bilgi ticareti" suçlamasından hüküm giyen finansçı Michael Milken da bulunuyor.

Cezasının hafifletilmesine karar verilen kişiler arasında ise eski ABD Başkanı Barack Obama'dan boşalan Senato koltuğu için rüşvet aldığı ortaya çıkan eski İlliniois Valisi Rod Blagojevich var. Böylece Blagojevich'in 14'ten 8 yıla düşürülmüş oldu.

Trump'ın kararları hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi cephede tepki çekti. (AA)

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