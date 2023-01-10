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Trump'tan Biden'a gizli belge tepkisi: FBI, Beyaz Saray'a ne zaman baskın düzenleyecek?

10.01.2023 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın eski ofisinde Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemden kalma "gizli belgeler" bulunmasına sert tepki gösterdi. Trump, "FBI, Joe Biden'ın birçok evine, hatta belki de Beyaz Saray'a ne zaman baskın düzenleyecek?" dedi.

Trump'tan Biden'a gizli belge tepkisi: FBI, Beyaz Saray'a ne zaman baskın düzenleyecek?

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Pennsylvania Üniversitesi'nin Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezi'nde fahri profesör olarak görev yaptığı sırada başkent Washington DC’de kullandığı ofisinde Başkan Yardımcılığı döneminden kalma “gizli belgeler” bulunması ülkede gündem oldu.

"BIDEN'IN EVİNE..."

Gizli belgelerin bulunmasının ardından eski Başkanı Donald Trump ise, kendine ait sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşım ile olaya tepki gösterdi. Trump, “FBI, Joe Biden'ın birçok evine, hatta belki de Beyaz Saray'a ne zaman baskın düzenleyecek? Bu belgelerin gizliliği kesinlikle kaldırılmadı" dedi.

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Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, dün ABD’nin eski Başkanı Barack Obama dönemine ait belgelerin Biden’ın avukatları tarafından söz konusu ofisin boşaltıldığı sırada 2 Kasım 2022’de kilitli bir dolapta bulunduğunu açıklayarak, belgeler bulunur bulunmaz Biden’ın hukuk ekibinin Beyaz Saray ve Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi ile iletişime geçtiğini aktardı. Adalet Bakanlığı, söz konusu belgeleri incelemeye devam ediyor.

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TRUMP'IN MALİKANESİNDE DE BELGELER ÇIKMIŞTI

Trump'ın Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde 8 Ağustos 2022'de FBI tarafından yapılan aramada çok sayıda gizli belge bulunmuştu. Trump, hakkında Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma açılmıştı. (AA)

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