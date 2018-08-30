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Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne rest

DÜNYA HABERLERİ  | 30.08.2018 23:56 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, 'Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kendine çeki düzen vermezse' ABD'nin örgütten ayrılabileceğini söyledi.

Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne rest

Trump, Bloomberg News'e verdiği mülakatta, DTÖ'nün ABD'ye daha iyi muamele etmesi gerektiğini savundu.

Haberde, Trump'ın, "Hizaya gelmezlerse, DTÖ'den çekilirim" sözlerine yer verildi.

Trump, geçen ay yaptığı açıklamada, ABD'nin DTÖ tarafından yıllarca "çok kötü" muamele görerek dezavantajlı bir konuma itildiğini iddia etmiş ve kuruluşun faaliyetlerini değiştirmesi gerektiğini savunmuştu.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ocak ayında yaptığı açıklamada, Çin'in 2001 yılında DTÖ üyeliğinin hata olduğunu öne sürmüştü.

Uzmanlar, çok uluslu serbest ticaret sistemini kurmakta öncülük eden ABD'nin DTÖ'den çekilmesi durumunda, başta ABD olmak üzere küresel ekonominin ve dünya ticaretinin olumsuz etkileneceğini vurguluyor.

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Trump Dünya Ticaret Örgütü Son dakika DTÖ

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