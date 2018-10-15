HABER

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.10.2018 15:45 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'tan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin yeni açıklama geldi.

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Trump "Suudi Arabistan vatandaşına ne olduğu konusunda bir bilgisi olmadığını söyleyen Suudi Arabistan Kralı ile yeni konuştum. Kral bana Türkiye ile yakın olarak çalıştıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı'nı Kral ile görüşmesi için hemen gönderiyorum" dedi.


PARTNERInstagram'da büyük yenilik! Çok yakında açılıyorInstagram'da büyük yenilik! Çok yakında açılıyor
Türk ve Suudi Arabistan ortak arama ekibi başkonsolosluk yolundaTürk ve Suudi Arabistan ortak arama ekibi başkonsolosluk yolunda
Cemal Kaşıkçı’nın ‘öldürüldüğünün kanıtı’ denen ses kaydı Apple Watch’tan mı çıktı?Cemal Kaşıkçı’nın ‘öldürüldüğünün kanıtı’ denen ses kaydı Apple Watch’tan mı çıktı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump Suudi Arabistan kaşıkçı

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp gazetecinin sevgilisi aslında erkek mi?

Kayıp gazetecinin sevgilisi aslında erkek mi?

Kötü senaryo: Rahip Brunson serbest kalmasaydı eğer...

Kötü senaryo: Rahip Brunson serbest kalmasaydı eğer...

Bebekleri doğacak ama ne prens olacak ne de prenses

Bebekleri doğacak ama ne prens olacak ne de prenses

Fransa'da şiddetli yağış can aldı

Fransa'da şiddetli yağış can aldı

Tren istasyonunda rehine krizi, silah sesleri yükseldi

Tren istasyonunda rehine krizi, silah sesleri yükseldi

Genelkurmay başkanının ziyaretinde askerler şov yaptı!

Genelkurmay başkanının ziyaretinde askerler şov yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.