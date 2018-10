Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Trump "Suudi Arabistan vatandaşına ne olduğu konusunda bir bilgisi olmadığını söyleyen Suudi Arabistan Kralı ile yeni konuştum. Kral bana Türkiye ile yakın olarak çalıştıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı'nı Kral ile görüşmesi için hemen gönderiyorum" dedi.

Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge of whatever may have happened “to our Saudi Arabian citizen.” He said that they are working closely with Turkey to find answer. I am immediately sending our Secretary of State to meet with King!