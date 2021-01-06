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Trump'tan kongre binasını işgal eden göstericilere çağrı

06.01.2021 23:23 | Son Güncelleme:
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Trump'tan kongre binasını işgal eden göstericilere çağrı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Trump'ın çağrısına olumsuz cevap vermesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklama geldi. Trump açıklamasında, "Mike Pence, Ülkemizi ve Anayasamızı korumak için yapılması gerekeni yapacak cesarete sahip değil." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca destekçilerine "Polise destek olmaları, barışçıl kalın" çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mike Pence, ülkemizi ve Anayasamızı korumak için yapılması gerekeni yapacak cesarete sahip değildi, bu da eyaletlere, önceden onaylamaları istenen sahte veya yanlış olanları değil, düzeltilmiş bir dizi gerçeği onaylama şansı verdi. ABD gerçeği istiyor!" ifadelerini kullandı.

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DESTEKÇİLERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

ABD Başkan Donald Trump destekçilerine "Polise destek olmaları, barışçıl kalın" çağrısında bulundu.

PENCE'TEN "TEK TARAFLI DAVRANMA YETKİM YOK" MESAJI

Oturumdan kısa süre önce Washington'da destekçilerine hitap eden Trump, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence'in "delege oylarını kabul etmeyip, Cumhuriyetçiler lehine yeniden tescil edilmesi" için geri göndermesi gerektiğini savundu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği Kongre oturumunda "tek taraflı" davranmak gibi bir yetkisi olmadığını bildirdi.

Pence, Trump'ın kendisine yönelik, "Gerekeni yap, seçim sonuçlarına itiraz et" çağrıları üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Kongredeki oturumdan dakikalar önce açıklamayı yayımlayan Pence, "Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor." ifadesini kullandı.

Pence, Seçiciler Kurulu oylarına itiraz etmek için kendisinin herhangi bir yetkisi olmadığının altını çizerek, "ABD tarihinde hiçbir başkan yardımcısı böyle bir hak iddiasında bulunmamıştır." bilgisini paylaştı.

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