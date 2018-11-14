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Trump'tan kritik atama! İsmini bizzat açıklayarak duyurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2018 04:38 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Büyükelçiliği görevine emekli bir asker olan John Abizaid'i aday gösterdi.

Trump'tan kritik atama! İsmini bizzat açıklayarak duyurdu

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Suudi Arabistan Büyükelçisi adayının Abizaid olduğu duyuruldu.

John Abizaid'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığında (CENTCOM) en uzun süreli görev yapmış asker unvanını elinde bulundurduğu vurgulanan açıklamada, emekliliğinin ardından bazı düşünce kuruluşlarında terörle mücadele alanında danışmanlık yaptığı belirtildi.

YÜKSEK LİSANSINI ORTADOĞU ÜZERİNE YAPMIŞ

ABD Askeri Akademisinden mezun olan Abizaid, yüksek lisansını ise bu ülkenin en saygın üniversitelerinden biri kabul edilen Harvad Üniversitesinde Ortadoğu Çalışmaları Bölümünde tamamladı.

Abizaid'in resmen elçi olarak atanabilmesi için Senatonun onayından geçmesi gerekiyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Suudi Arabistan büyükelçi John Abizaid

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