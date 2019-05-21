HABER

Trump'tan Meksika'ya gözdağı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.05.2019 21:35 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın ABD'ye yasa dışı göçmen geçişini durdurmak için yeterince çabalamadığını belirterek, "Meksika yanlış yapıyor, yakın zamanda bir cevap vereceğim." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Meksika'ya gözdağı

Başkan Trump, resmi Twitter hesabından yasa dışı göçmenler ve Meksika'nın tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meksika'nın ABD'ye güney sınırından yasa dışı göçmen girişini durdurmak için "neredeyse hiçbir şey yapmadığını" belirten Trump, Meksika'nın, kendisi de dahil diğer ülkelerden insanların ABD'ye göç etme hakkı olduğu ve bu yasa dışı göçle bağlantılı maliyetten de ABD'li vergi mükelleflerinin sorumlu olması gerektiği yönünde tutum sergilediğini kaydetti.

'MEKSİKA YANLIŞ YAPIYOR'

Trump, "Meksika yanlış yapıyor, yakın zamanda bir cevap vereceğim." ifadeleriyle Meksika'ya gözdağı verdi.

Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan ''şiddet ve yoksulluk'' gibi nedenlerle yola çıkan göçmenler, Meksika sınırından ABD'ye gelmeye devam ediyor.

Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Trump ise "yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle" mücadele için Meksika ile olan sınıra duvar örülmesi gerektiğini savunuyor. (AA)


PARTNEREşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..Eşi sırf zayıflamasın diye zorla cinsel ilişkiye girip..
Türkiye'de cezasızlık tartışmasıTürkiye'de cezasızlık tartışması
Türk ve Suriyeli Çocukların 'Ortak Rüyası' Paris'teTürk ve Suriyeli Çocukların 'Ortak Rüyası' Paris'te
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump Meksika

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Hırsızlıkla suçladıkları kadınları dövüp, saç ve elbiselerini kestiler

Hırsızlıkla suçladıkları kadınları dövüp, saç ve elbiselerini kestiler

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Enes Batur gişe rekoru kırmıştı! Bakın kazandığı parayla ne yapmış

Enes Batur gişe rekoru kırmıştı! Bakın kazandığı parayla ne yapmış

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD’de milyonlarca insan sel tehdidiyle karşı karşıya

ABD’de milyonlarca insan sel tehdidiyle karşı karşıya

ABD polisleri, gözaltına aldıkları şüpheliyi ölümüne darp etti

ABD polisleri, gözaltına aldıkları şüpheliyi ölümüne darp etti

Hırsızlıkla suçladıkları kadınları dövüp, saç ve elbiselerini kestiler

Hırsızlıkla suçladıkları kadınları dövüp, saç ve elbiselerini kestiler

Fransa ikiye bölündü! Eşi ötenazi istiyor! Ailesi 'Hayır' diyor!

Fransa ikiye bölündü! Eşi ötenazi istiyor! Ailesi 'Hayır' diyor!

Balistik füzeyle Mekke'yi mi vuracaklar?

Balistik füzeyle Mekke'yi mi vuracaklar?

Mahalle ayağa kalktı! Bir anda balkondan atlayıp...

Mahalle ayağa kalktı! Bir anda balkondan atlayıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.