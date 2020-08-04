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Trump'tan son dakika Twitter paylaşımı: Okulları açın

DÜNYA HABERLERİ  | 04.08.2020 07:16 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan karantina önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı son dakika paylaşımında 'Okulları açın' ifadesini kullandı.

Trump'tan son dakika Twitter paylaşımı: Okulları açın

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde bazı eyaletlerdeki okulların sonbahar döneminde eğitim öğretime başlamayacağının açıklanmasına ilişkin Trump, daha önce yaptığı açıklamada da "Okullar sonbaharda açılmalı." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirerek, Kovid-19'un ülkenin bazı bölgelerinde hala çok yaygın olduğunu ve insanların gardlarını düşürmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Tüm Amerikalılar şunu bilmeli, sürekli karantina, istediğimiz sonuca ulaşmak için uygulanabilir bir yöntem değil. Bu yöntemin, zararı yararından çok." ifadesini kullandı.

Dünyanın birçok noktasında salgının tekrar hız kazandığına işaret eden Trump, "Karantinalar, Kovid-19'un gelecekte bulaşmasını engellemiyor. Bu karantinaların amacı, virüse karşı hastaneler başta olmak üzere kapasite geliştirilmesi, hastalık hakkında daha çok bilgi edinme, aşı ve tedavi geliştirme için zaman kazanmaktı." değerlendirmesinde bulundu.

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