Trump'tan Türkiye açıklaması!

Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya, Suriye ve İran’ın İdlib’de binlerce masum sivili öldürdüğünü ya da öldürme yolunda olduğunu ifade eden Trump, "Bunu yapmayın. Türkiye bu ölümleri önlemek için çok çalışıyor"dedi." ifadesini kullandı.

Russia, Syria, and Iran are killing, or on their way to killing, thousands if inocent civilians in Idlib Province. Don’t do it! Turkey is working hard to stop this carnage.