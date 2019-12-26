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  4. Trump'tan Türkiye açıklaması!

Trump'tan Türkiye açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.12.2019 17:21 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye ilişkin açıklama geldi. Trump, Türkiye'nin Suriye'de akan kanı durdurmak için çok çalıştığını söyledi.

Trump'tan Türkiye açıklaması!

Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya, Suriye ve İran’ın İdlib’de binlerce masum sivili öldürdüğünü ya da öldürme yolunda olduğunu ifade eden Trump, "Bunu yapmayın. Türkiye bu ölümleri önlemek için çok çalışıyor"dedi." ifadesini kullandı.


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Trump Türkiye

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