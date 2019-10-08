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Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2019 15:34 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 13 Kasım'da ABD'de ağırlayacağını söyledi.

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump, Twitter hesabından Türkiye'ye ilişkin yeni mesajlar paylaştı.

"Birçok insan Türkiye'nin ABD'nin ticari bir müttefiki olduğunu kolaylıkla unutuyor. Aslında onlar (Türkiye) F35'lerimiz için çelik çerçeveyi üretiyorlar. Ayrıca İdlib'de çok sayıda insanın hayatını kurtarma konusunda bana yardımcılar. Benim isteğim üzerine uzun süre hapis cezası almış olan Rahip Brunson'ın sağlıklı bir şekilde geri dönüşü için iyi bir mutabakat içindeler. Ayrıca unutulmamalı ki Türkiye NATO'da çok önemli bir müttefik. Erdoğan benim konuğum olarak 13 Kasım'da ABD'ye geliyor."

TRUMP DÜN 'TÜRKİYE EKONOMİSİNİ MAHVEDERİM' DEMİŞTİ

ABD'nin "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde operasyon için yakın zamanda harekete geçeceğini ancak ABD'nin operasyona dahil olmayacağını ve desteklemeyeceğini" açıklamasının ardından gelen tepkiler üzerine ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'yi olası operasyonda limitleri aşması halinde ekonomisini tamamen yok etmekle tehdit etti.

Trump Twitter'da yaptığı paylaşımlarda Türkiye'nin sınırı aştığını düşündüğü birşey yapması durumunda ekonomisini çökertme tehdidinde bulunarak, "Türkiye ekonomisini tamamen yıkarım, yok ederim (ki daha önce yaptım)" dedi ve Türkiye'nin, diğer bölge ülkeleri ve Avrupa ile birlikte "tutuklu IŞİD'liler ve ailelerine göz kulak olmak zorunda olduğunu" belirtti.


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erdoğan Trump

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Sen ruh hastasımısın trump?????kimi tehdit edip dalga geçiyon bizle
Allah ını seven bir şey söylemesin şu adama ya. Adam doları düz 10 tl yapmaya uğraşıyor.
Yemin eserim lastik dona döndü bu olay
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