Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump, Twitter hesabından Türkiye'ye ilişkin yeni mesajlar paylaştı.

"Birçok insan Türkiye'nin ABD'nin ticari bir müttefiki olduğunu kolaylıkla unutuyor. Aslında onlar (Türkiye) F35'lerimiz için çelik çerçeveyi üretiyorlar. Ayrıca İdlib'de çok sayıda insanın hayatını kurtarma konusunda bana yardımcılar. Benim isteğim üzerine uzun süre hapis cezası almış olan Rahip Brunson'ın sağlıklı bir şekilde geri dönüşü için iyi bir mutabakat içindeler. Ayrıca unutulmamalı ki Türkiye NATO'da çok önemli bir müttefik. Erdoğan benim konuğum olarak 13 Kasım'da ABD'ye geliyor."

.....good health, at my request, Pastor Brunson, who had many years of a long prison term remaining. Also remember, and importantly, that Turkey is an important member in good standing of NATO. He is coming to the U.S. as my guest on November 13th. #ENDENDLESSWARS