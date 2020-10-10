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Trump tedavisinin ardından halkın arasına karıştı, hedeflerin odağı oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 10.10.2020 22:56 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ve tedavisinin ardından ilk kez kamuya açık bir etkinliğe katılarak yüzlerce Amerikalı ile buluştu. Pek çok medya kuruluşu, Trump'ın izolasyon şartlarına aykırı bir şekilde henüz tam olarak virüsten kurtulmadan böyle bir kamuya açık etkinliğe katılmasıyla "halk sağlığını tehlikeye attığı" yorumlarını öne çıkardı.

Trump tedavisinin ardından halkın arasına karıştı, hedeflerin odağı oldu

Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen etkinlikte, ülkenin farklı yerlerinden gelen yüzlerce destekçisine "kanun ve düzeni sağlamayı sürdüreceği" vaadinde bulundu.

Konuşma yapacağı balkona gelişinde yüzünde maske olduğu görülen Trump, konuşmasına başlamadan hemen önce maskesini çıkardı.

RAKİBİ BIDEN'A YÜKLENDİ

Trump, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Yeniden büyük seçim mitinglerine başlayacağız çünkü ülkemizin sosyalist bir ülke olmasına izin veremeyiz." diye sözlerine başlayarak Demokrat rakibi Joe Biden'a yüklendi.

Çeşitli konu başlıklarında Demokratların ABD'ye zarar verdiklerini ve buna karşılık kendi yönetiminde ülkenin toparlandığını savunan Trump, sık sık "4 yıl daha" sloganları arasında "Bu seçimleri kazanacağız." vurgusu yaptı.

Trump, son dönemde ABD'de yaşanan şiddet olaylarına değinerek, "Biden daha kanun ve düzen laflarını ağzına bile alamıyor, polislerimizi nasıl koruyacak." sözleriyle rakibini eleştirdi.

Kritik eyaletlerde kendisinin önde olduğunu savunan ABD Başkanı, anketlerde açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

VİRÜSTEN TAM OLARAK KURTULMADAN HALKIN ARASINA KARIŞMASI TEPKİ TOPLADI

Öte yandan Beyaz Saray'ın yaptığı son açıklamalarda, Trump'ın halen "virüsü bulaştırıcı" olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme yapmaktan kaçınması, Amerikan medyasında tartışmalara neden oldu.

Pek çok medya kuruluşu, Trump'ın izolasyon şartlarına aykırı bir şekilde henüz tam olarak virüsten kurtulmadan böyle bir kamuya açık etkinliğe katılmasıyla "halk sağlığını tehlikeye attığı" yorumlarını öne çıkardı.

1 Ekim Perşembe'yi 2 Ekim Cuma'ya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını duyuran Trump, cuma günü kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesinde 3 gece kaldıktan sonra pazartesi taburcu edilmişti.

Tedavisine Beyaz Saray'daki konutunda devam edilen Trump'ın doktoru Sean Conley, son açıklamasında, "Cumartesi günü, Başkan'a Kovid-19 tanısı konulalı 10 gün olacak. Sağlık ekibinin uyguladığı ileri seviyeli tanıların ilerlemesine baktığım zaman, cumartesi günü Başkan'ın güvenli bir biçimde kamusal işlerine dönmesini bekliyorum." ifadesini kullanmıştı. (AA)

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