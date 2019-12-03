HABER

Trump: Türkiye'yi seviyorum, Erdoğan'la iyi anlaşıyorum

03.12.2019 13:29 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, bugün İngiltere'de başlayacak NATO zirvesi öncesi ülkesinin Londra Büyükelçiliği'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüştü. Trump görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi anlaşıyorum" dedi.

Trump: Türkiye'yi seviyorum, Erdoğan'la iyi anlaşıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, bugün İngiltere'de başlayacak NATO zirvesi öncesi ülkesinin Londra Büyükelçiliği'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüştü. Trump görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi anlaşıyorum" dedi.

Donald Trump, Türkiye'nin, IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda ABD'ye çok yardım ettiğini söyledi.

Trump, "Türkiye bu süreçte bize daha fazla destek olamazdı" dedi.

Türkiye'nin geçmişte ABD'den çeşitli silahlar almak istediğini belirten Trump, Obama yönetiminin buna engel olduğunu ve o nedenle de Ankara'nın Rusya'dan silah aldığını kaydetti.

Trump, "Suriye'yi işgali sonrası Türkiye hala NATO üyesi olmalı?" şeklindeki bir soruya ise "Bu müttefikler arasında tartışılmalı" yanıtını verdi.

'MACRON'UN SÖZLERİ ÇOK AŞAĞILAYICI'

ABD Başkanı Donald Trump, NATO'nun "beyin ölümünün gerçekleştiğini" söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a da tepki gösterdi.

Trump, Macron'un sözlerinin "çok aşağılayıcı" olduğunu söyledi.

Macron'ın ifadesinin kendisini çok şaşırttığını vurgulayan Trump, "Türkiye Macron'a kendi beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyerek yanıt verdi ki, bu çok ilginç" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü yaptığı açıklamada Macron'a tepki göstermişti.

Erdoğan, "Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron, bak Türkiye'den sesleniyorum, NATO'da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir" demişti.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
NASA Hindistan’ın Ay yüzeyindeki kayıp modülü Vikram’ı bulduNASA Hindistan’ın Ay yüzeyindeki kayıp modülü Vikram’ı buldu
Uluslararası Af Örgütü: 'İran'da Gösterilerde En Az 208 Kişi Öldü'Uluslararası Af Örgütü: 'İran'da Gösterilerde En Az 208 Kişi Öldü'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump Türkiye

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ülkenin en prestijli okulunda skandal! Beş öğrencisiyle birlikte oldu

Beş öğrencisiyle birlikte olduğu ortaya çıktı!

24 bin 'şikâyet araması' yapan yaşlı adam gözaltına alındı

24 bin 'şikâyet araması' yapan yaşlı adam gözaltına alındı

Melania Trump Beyaz Saray'ı süsledi

Melania Trump Beyaz Saray'ı süsledi

"NATO'nun Türkiye'ye sırtını dönmesi tarihi bir hata"

NATO'nun Türkiye'ye sırtını dönmesi tarihi bir hata

Kuzey Kore'den ABD'ye: Nasıl bir Noel hediyesi alacağın sana bağlı

Kuzey Kore'den ABD'ye: Nasıl bir Noel hediyesi?

Bug Nehri’nde yüzerek Polonya’ya geçmeye çalışan 2 Türk ve 1 Arnavut gözaltına alınarak sınır dışı edildi

Yüzerek Polonya’ya geçmeye çalışan 2 Türk ve 1 Arnavut'a gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.