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Trump ve Xi Japonya’daki G-20 Zirvesi’nde görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2019 17:21 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gelecek hafta Japonya’da gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi’nde görüşeceklerini açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’nın Osaka şehrinde 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi’nde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile genişletilmiş bir toplantı yapacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile gelecek hafta Japonya’da gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi’nde görüşeceklerini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’nın Osaka şehrinde 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi’nde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile genişletilmiş bir toplantı yapacaklarını açıkladı. Xi ile telefonda görüşen Trump Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Toplantıdan önce ilgili ekiplerimiz görüşmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.
Xi’nin G-20 Zirvesi’nde Trump ile yüz yüze görüşmeyi kabul edip etmeyeceği konusunda Çin tarafından bir açıklamada bulunulmamıştı.

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