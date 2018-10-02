Trump: Ya içseydim, nasıl bir keşmekeş olurdu, hayal edebiliyor musunuz?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Anayasa Mahkemesi niteliğindeki Federal Yüksek Mahkeme'ye yargıç adayı gösterdiği Brett Kavanaugh'un geçmişinden tecavüz suçlaması çıkması ve ilgili tarafların Senato'da ifade vermesinin ardından bir de bira tartışması başladı.
Zira Trump'ın ''Tümüyle arkasındayım'' diye tutturduğu Kavanaugh, bir yandan tecavüz suçlamasını kesin dille reddederken diğer yandan sürekli olarak birayı çok sevdiğinden, çok fazla bira içtiğinden söz etti.
'AZ SAYIDAKİ İYİ ÖZELLİĞİMDEN BİRİ'
Sputnik'te yer alan habere göre, nevi şahsına münhasır özelliklerinin yanısıra ağzına alkol koymamasıyla da tanınan Trump, basın toplantısında yüksek yargıç adayıyla bira konusunda hemfikir olmadığını belirtti.
''Ben içkici değilim. Dürüst konuşmam gerekirse hayatımda hiç bira içmedim. Bu, çok az sayıdaki iyi özelliğimden biridir'' diyen Trump, katılımcıların kahkahalarının yükselmesine neden oldu.
DÜNYANIN EN BETERİ OLURDUM'
''Bir bardak alkol bile içmiş değilim. Ne sebepten olursa olsun asla alkol içmedim'' vurgusu yapan Trump şöyle devam etti:
''Ya içseydim, olabilecekleri hayal edebiliyor musunuz? Nasıl bir keşmekeş halini alırdım? Dünyanın en beteri olurdum. Asla içmiyorum, tamam mı?''
FBI'A ÇOK GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA YETKİSİ VERDİ
Kavanaugh'un ifadesini ''Bira sevgisi hakkında bu kadar açık sözlü olmasına şaşırdım. İzlediğim, daha önce alkol konusunda tavrının mükemmel olduğunu söyleyen adam değildi'' diye değerlendiren ABD Başkanı, 3 gün önce yargıç adayı ile ilgili cinsel saldırı suçlamaları hakkında soruşturma açılması talimatını vermişti.
Bu kez FBI'ın çok geniş çaplı soruşturma yürütmesini istediğini açıklayan Trump, ancak süratle ilerlemesi ve 'cadı avına dönüştürülmemesi' uyarısı yaptı. FBI'ın gerekli gördüğü herkesin ifadesini almakta serbest olduğunu, ama soruşturmanın Senato'daki Cumhuriyetçi çoğunluğun sorularının kılavuzluğunda ilerlemesi gerektiğini söyledi.
AĞABEYİ ALKOLİZMDEN ÖLMÜŞTÜ
Trump, bir yıl önce katıldığı bir uyuşturucuyla mücadele etkinliğinde ağabeyi Fred Trump Jr.'ın alkolle mücadelesini anlatmıştı. 1981'de 43 yaşında ölen Fred'in harika bir adam olduğunu, en iyi kişilikte olduğunu, kendisinden çok daha iyi bir insan olduğunu anlatan Trump, ağabeyinin kendisine hep ''Sakın içme'' diye nasihat ettiğini, bu yüzden ağzına içki-sigara koymadığını belirtmişti.
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