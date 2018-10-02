Trump: Ya içseydim, nasıl bir keşmekeş olurdu, hayal edebiliyor musunuz?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Anayasa Mahkemesi niteliğindeki Federal Yüksek Mahkeme'ye yargıç adayı gösterdiği Brett Kavanaugh'un geçmişinden tecavüz suçlaması çıkması ve ilgili tarafların Senato'da ifade vermesinin ardından bir de bira tartışması başladı.

Zira Trump'ın ''Tümüyle arkasındayım'' diye tutturduğu Kavanaugh, bir yandan tecavüz suçlamasını kesin dille reddederken diğer yandan sürekli olarak birayı çok sevdiğinden, çok fazla bira içtiğinden söz etti.

'AZ SAYIDAKİ İYİ ÖZELLİĞİMDEN BİRİ'

Sputnik'te yer alan habere göre, nevi şahsına münhasır özelliklerinin yanısıra ağzına alkol koymamasıyla da tanınan Trump, basın toplantısında yüksek yargıç adayıyla bira konusunda hemfikir olmadığını belirtti.

''Ben içkici değilim. Dürüst konuşmam gerekirse hayatımda hiç bira içmedim. Bu, çok az sayıdaki iyi özelliğimden biridir'' diyen Trump, katılımcıların kahkahalarının yükselmesine neden oldu.

DÜNYANIN EN BETERİ OLURDUM'

''Bir bardak alkol bile içmiş değilim. Ne sebepten olursa olsun asla alkol içmedim'' vurgusu yapan Trump şöyle devam etti: