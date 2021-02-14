Trump'ın azil davası: Senato'daki oylamada Trump'ı mahkum edecek çoğunluğa ulaşılamadı

Yargı öncesi hazırlanan yazılı bilgilendirme notunda, Trump'ın seçimin sonuçlarını kabul etmeyi defaatle reddetmesinin "korumak için yemin ettiği cumhuriyete karşı isyana teşvikin" yolunu açtığı ifade ediliyor.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde hazırlanan iddianamede Trump'a iki suçlama yöneltildi. Bunlardan ilki seçimlerde usulsüzlük yapıldığına dair asılsız ve temelsiz iddialarda bulunmak. İkincisi de Kongre baskınında oynadığı iddia edilen rolle ilgili "isyana teşvik."

Bilgi notunda, "Bu sözleri bağlamından kopartıp 'isyanı kışkırtmak' olarak nitelendirmek, Sayın Trump'ın taraftarlarına 'seslerini duyulmasını' 'barışçıl bir şekilde' sağlamaları gibi ifadeler kullandığı konuşmasının diğer bölümlerini tamamen gözardı etmek anlamına geliyor" ifadeleri yer alıyor.

Ayrıca, artık görevde olmamasına karşın Trump'ın "ilk gününden son güne kadar görevde olduğu süre boyunca gösterdiği davranışlardan dolayı hesap vermesi" gerektiği vurgulanıyor.

Demokratlar, "öfkeli kalabalığın" Trump tarafından çakılan bir kıvılcımla "şiddete başvurmaya hazırlandığı" tezini bizzat eski başkanın açıklamalarında kullandığı sözler ve Kongre baskını sırasında çekilmiş görüntüler ile kanıtlamaya çalıştı.

Trump'ın açıklamalarının 6 Ocak günü yapılan "kontrolsüz" gösteriyi her an patlamaya hazır bir barut fıçısına dönüştürdüğünü savunuyorlar.

Avukatların savunmasının bir diğer bacağını da Trump'ın artık görevde olmamasından dolayı bu yargılama sürecinin anayasaya aykırı olduğu tezi oluşturuyor.

Bu teze göre, Trump artık sıradan bir vatandaş olduğu için başkan olarak görevden alınması mümkün değil.

Trump'ın savunma ekibi, bu yargılama sürecini "siyasi bir tiyatro" ve "siyasi bir rakibi ve azınlık partisini susturmayı" amaçlayan "arsızca hazırlanmış siyasi bir oyun" olarak nitelendiriyor.