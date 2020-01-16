Trump'ın azil soruşturması Senato'da: Bundan sonra ne olacak?

Azil süreci yöneticileri, Senato'da azil talep edilen yasa maddelerini sunacak ve yapılacak oylamayla Senato bu davayı inceleyip incelememeye karar verecek.

Bunun ardından Senato Sekreteri Julie Adams, Temsilciler Meclisi'ne Senato'nun azil talep edilen maddeleri duymaya hazır olduğunu iletecek.

Senato tüzüğüne göre, önce Temsilciler Meclisi savcılık görevini yürütecek olan "azil süreci yöneticilerini" Senato'ya bildirecek.

Bundan sonra süreç adım adım nasıl işleyecek?

Temsilciler Meclisi'nin aksine Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da devam edecek olan süreç, bundan sonra bir mahkemede görülen yargılamaya benzer şekilde yapılacak.

Temsilciler Meclisi, Trump'ın azledilme gerekçesiyle ilgili maddeleri Senato'ya sevk ederken, Meclis'in Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi de Senato'daki yargılama sürecinde savcılık görevini üstelenecek isimleri belirledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma süreci artık Senato'da devam edecek.

Yüksek Mahkeme Baş Yargıcı'na haber verilmesi

Senato, azil süreciyle ilgili yargılamanın başlayacağından Yüksek Mahkeme Baş Yargıcı John Roberts'ı bilgilendirecek.

Roberts, Senato'ya gelerek, üyelere yemin ettirecek.

Senatörlerin yemini

Senatörlerin edeceği yemin metninde, Trump'ın görevden alınmasıyla ilgili dava sürecindeki her şeyi anayasaya ile yasalara uygun, tarafsız ve adil bir şekilde ele alacakları belirtiliyor.

Yemin sürecinin bugün tamamlanması bekleniyor.

Yargılama kurallarının belirlenmesi

Senato, kilit aktörler ve tarafların argümanlarını sunma süreleri gibi dava sürecine dair her türlü detayı belirleyen kuralları kapsayan bir karar taslağını oylayacak.

Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell, yargılama sürecinin doğrudan tanık ifadeleriyle başlamasını önleyecek çoğunlukta oya sahip olduklarını açıkladı. Bu durumda, tanıkların dinlenmesi yargılama sürecinin ilerleyen aşamalarına bırakılacak.

Ancak McConnell, azil talep edilen yasa maddelerinin yargılama başlamadan reddedilmesini sağlayacak oya sahip olmadıklarını söyledi.

Trump'a katılım daveti

Senato'nun yargılamayla ilgili hazırlıklarını tamamlamasının ardından tüzük gereğince, hakkında azil süreci yürütülen kişinin "Senato tarafından belirtilen gün ve yerde bulunmasını talep eden" davetiye gönderilecek.