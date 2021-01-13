Trump'ın azil süreci: Hangi partiden kimler önemli rol oynuyor?

Çünkü Raskin'in 25 yaşındaki oğlu Tommy Bloom Raskin, yılbaşı gecesi intihar etmiş ve geçen hafta toprağa verilmişti.

Azil süreci, 58 yaşındaki Raskin için 2021'nin zorlu olaylarından biri olacak.

2017'den bu yana Maryland eyaletini temsil eden Demokrat Partili Raskin bu ekibin başında olacak. Raskin, eski anayasa hukuku profesörü.

Temsilciler Meclisi'ndeki oylamanın ardından Senato'da da azil tartışmasına geçilmesi halinde, azil konusundaki iddiaları sunmak üzere Temsilciler Meclisi üyelerinden savcılık görevi üstlenecek bir ekip oluşturulacak.

Peki, bu süreçte önemli rol oynayacak bu kişiler kimler ve haklarında ne biliyoruz?

Ancak Trump hakkında azil sürecinin başlatılması girişimini destekleyen Cumhuriyetçilerin sayısı da artıyor.

Cenazeden bir gün sonra ise Raskin, Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tescil etmek üzere Kongre'deki oylamaya katılmış ve diğer meslekdaşlarıyla Kongre binasındayken Trump taraftarlarının baskınına uğramıştı.

Saldırı günü, Raskin, Trump'a karşı azil tasarısının kaleme alınmasına yardımcı oldu.

Washington Post gazetesine konuşan Raskin, Harvard Üniversitesi'nde hukuk eğitimi gören oğlu hayatta olsaydı, geçen haftaki olayları "demokrasiye karşı işlenmiş en kötü suç" olarak nitelendireceğini söyledi.

Raskin, "Gerçekten de Tommy Raskin, onun sevgisi ve savunduğu değerler beni ayakta tuttu" diye konuştu.

Madeleine Dean: Demokrat azil sorumlusu

Raskin ile birlikte toplam 9 Demokrat Partili Kongre üyesi, azil sorumlusu olarak görevlendirildi. Bunlardan biri de Temsilciler Meclisi'nde Pennsylvania eyaletini temsil eden ve ekipteki üç kadından biri olan Madeleine Dean.

Kariyerine, üç kadından oluşan hukuk bürosunda avukat olarak başlayan Dean, daha sonra bir üniversitede İngilizce öğretmenliği yaptı.