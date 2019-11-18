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Trump'ın azil süreci: Soruşturmada ifade vermeyi ciddi şekilde değerlendiriyorum

18.11.2019 18:09 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de hakkında yürütülen azil soruşturmasında ifade vermeyi ciddi bir şekilde değerlendirdiğini açıkladı. Trump, "Yanlış bir şey yapmamış olsam da, bu hileli sürece itibar etmeyi sevmesem de (ifade verme fikrini) sevdim ve Kongre'nin tekrar (esas işlerine) odaklanabilmesi için bunu ciddi şekilde değerlendiriyorum" dedi.

Trump'ın azil süreci: Soruşturmada ifade vermeyi ciddi şekilde değerlendiriyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'de hakkında yürütülen azil soruşturmasında ifade vermeyi ciddi bir şekilde değerlendirdiğini açıkladı.

Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yanlış bir şey yapmamış olsam da, bu hileli sürece itibar etmeyi sevmesem de (ifade verme fikrini) sevdim ve Kongre'nin tekrar (esas işlerine) odaklanabilmesi için bunu ciddi şekilde değerlendiriyorum" dedi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1196425928768929792

Trump, 3 Kasım 2020'de ABD'de yapılacak başkanlık seçiminde olası Demokrat adaylardan Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ı soruşturmaları için Ukrayna'ya askeri yardımı kesmekle suçlanıyor.

ABD Başkanı'nın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den, Biden ve oğlunun Ukrayna'daki şirketiyle ilgili yolsuzluk soruşturması açmasını istediği öne sürülüyor.

Suçlamaları reddeden Trump ise hakkındaki azil sürecini "cadı avı" olarak nitelendiriyor.

Trump, "ABD dış politikasını kişisel çıkarlarına göre şekillendirdiği" iddiasının gerçek olmadığını söylüyor.

Azil soruşturmasında geçen hafta, kamuoyuna açık ifade verme sürecine geçilmişti.

Demokratların, azil soruşturmasındaki kilit isimlerden biri olarak gördüğü, ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliğini vekaleten yürüten William Taylor, Trump'ın, Joe Biden hakkında soruşturma açılması için Ukrayna'dan doğrudan talepte bulunduğunu iddia etmişti.

Azil süreci nasıl işliyor?

ABD Anayasası, Kongre'ye başkanın üç kategoriden en az birince suç işlemesine kanaat getirilmesi halinde görevden alma yetkisi veriyor.

Bu suçlar; ABD'nin düşmanı olan bir ülkeye yardım etmek olarak tanımlanan "ihanet", siyasi fayda karşılığında para ya da hediye kabul etmeyi içeren "rüşvet" ve "ağır ve vahim suç" işlemek ya da "başka kötü davranışta" bulunmak olarak sıralanıyor.

Başkanın azli için, Temsilciler Meclisi'nde salt çoğunluk, jüri görevi üstlenerek nihai kararı veren Senato'da ise üçte iki çoğunluk gerekiyor.

ABD'de geçen yıl yapılan ara seçimlerde Temcilciler Meclisi'nde çoğunluk Demokratlara geçmişti.

435 üyeli Temsilciler Meclisi'nde 235 Demokrat, 198 Cumhuriyetçi üye var. 2 sandalye ise halen boş.

100 üyeli Senato'da ise 53 Cumhuriyetçi, 45 Demokrat, 2 de bağımsız üye var.

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