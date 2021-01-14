Trump'ın azline karar verilmesi sonrası Washington DC'de güvenlik artırıldı

Olayların ardından devreye giren Ulusal Muhafızlar, 24 Ocak'a kadar geçerli olan "acil durum" kapsamında Kongre binasını korumaya devam ediyor.

Geçen hafta Çarşamba günü Trump'ın destekçilerine yaptığı çağrı sonrası Kongre binasının basılması sebebiyle çıkan olaylarda beş kişi hayatını kaybetmişti.

2013-2017 arasında Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü olan Comey, Trump göreve geldikten yaklaşık dört ay sonra istifa etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi için Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamanın ardından, Trump destekçilerinin olası bir şiddet eylemini engellemek için binlerce Ulasıl Muhafız Kongre binasında görevlendirildi.

Çarşamba günü Temsilciler Meclisi'ne Trump'ın bakanlıktan azline karar verilen oylama sonrası, olası şiddet olaylarını engellemek için sayıları artırılan Kongre'deki Ulusal Muhafızların görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Hafta sonu Başkent Washington DC'deki Ulusal Muhafızların sayısı 10 bine çıkarılacak. 20 Ocak'taki başkanlık devir-teslim töreninde bu sayının daha da artırılarak iki katına çıkarılması planlanıyor.

Geçen hafta çıkan olaylara karışanların bir kısmını gözaltına aldığını açıklayan FBI, diğer şüphelileri aramaya devam ediyor.

FBI, önümüzdeki günlerde ülke genelinde aşırı sağ grupların silahlı eylem yapabileceği uyarısında bulundu.

Airbnb, Washington DC için yapılan rezervasyonları iptal etti

Ev kiralama platformu Airbnb de Washington DC ve civarındaki rezervasyonları iptal ettiğini duyurdu. Bölgedeki güvenlik tehdidine ve "nefret gruplarının bu bölgeye seyahat etme ihtimaline karşı" bu kararı aldığını açıklayan şirket, para iadelerinin yapılacağını duyurdu.

"Silahlı milislerin ve nefret gruplarının şehre seyahat ederek devir teslim törenini engellemeye çalıştığına dair haberleri gördük. Bu grupların bizim internet sitemizi kullanmadığından emin olmak istedik.