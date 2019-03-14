WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın sınır güvenliği gerekçesiyle ilan ettiği "ulusal acil durumun" iptalini öngören tasarıyı onayladı.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato Genel Kurulundaki oylamada 59 senatör tasarının lehinde oy kullanırken 41 senatör ise "Hayır" oyu verdi.

100 sandalyeli Senato'da 45 Demokrat'ın yanı sıra 2 bağımsız, 12 Cumhuriyetçi senatör tasarıya destek verdi.

Geçen haftalarda da Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Genel Kurulundaki oylamada 245 vekil tasarı lehinde oy kullanırken 182 vekil ise "Hayır" oyu vermişti.

Tasarıda, Trump'ın sınır güvenliği gerekçesiyle ilan ettiği "ulusal acil durumun" geçersiz kılınması ve Trump'ın ABD-Meksika sınırına örülmesini istediği duvar için ayrılan bütçeden daha fazlasının tahsis edilmemesi öngörülüyor.

Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren duvar örülmesini istemesi, Kongre'deki Demokratların da buna izin vermemesi üzerine ABD federal hükümeti, 22 Aralık 2018-25 Ocak 2019 tarihlerinde 35 günlüğüne kapanmıştı.