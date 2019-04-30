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Trump'tan Avrupa ülkelerine DEAŞ eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 21:26 | Son Güncelleme

ABD Başkanı, Suriye'de esir alınan Avrupa kökenli terör örgütü DEAŞ militanlarını teslim almadıkları gerekçesiyle Avrupa ülkelerini eleştirdi - Başkan Donald Trump: - "Avrupa ülkeleri hiç yardımcı olmuyor. Kendi yararlarına olmasına rağmen mahkumları geri almayı reddediyorlar"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de esir alınan Avrupa kökenli terör örgütü DEAŞ militanlarını teslim almadıkları gerekçesiyle Avrupa ülkelerini eleştirdi.

Trump, Twitter'dan Suriye'de ele geçirdikleri DEAŞ'lı teröristlere ilişkin açıklama yaptı.

Suriye'de DEAŞ ile mücadele kapsamında bin 800 militanın esir alındığını belirten Trump, "Bu tehlikeli mahkumlara ne olacağı konusunda karar alınıyor. Avrupa ülkeleri hiç yardımcı olmuyor. Kendi yararlarına olmasına rağmen mahkumları geri almayı reddediyorlar. İyi değil." ifadesini kullandı.

Trump, geçen aylarda İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da dahil olduğu Avrupa ülkelerine benzer bir çağrı daha yapmış, aksi halde teröristleri serbest bırakmak zorunda kalacağını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa DEAŞ Donald Trump

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