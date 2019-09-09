HABER

Trump'tan Kuveyt Emiri Sabah'a geçmiş olsun mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 05:58 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, sağlık sebepleri dolayısıyla kendisiyle yapacağı görüşmeyi ertelemek zorunda kalan Sabah'a geçmiş olsun dileğini iletti - Trump, iyileşir iyileşmez Emir Sabah ile görüşmeyi umduğunu da belirtti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, sağlık sebepleri dolayısıyla kendisiyle yapacağı görüşmeyi ertelemek zorunda kalan Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir el-Sabah'a geçmiş olsun dileğini iletti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın, Şeyh Sabah'ın sağlık durumuyla ilgili olarak bilgilendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Başkan Trump, dostu Emir'e acil şifalar diliyor ve iyileşir iyileşmez kendisini Washington'da ağırlamayı bekliyor. Emir saygı duyulan bir lider ve bölgedeki sorunların aşılmasında ABD'nin çok değerli bir ortağı olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın yayımladığı haberde, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın sağlık kontrolleri için ABD'de bir hastanede bulunduğu ve bu nedenle Donald Trump ile görüşmesini ertelediği belirtilmişti.

Emirlik Divanı İşleri Bakanı Ali es-Sabah da 90 yaşındaki Sabah'ın tıbbi testlerinin tamamlanması amacıyla ABD'de bir hastanede bulunduğunu ifade etmişti.

Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...Dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptılar ama...
Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!
Elazığ’da feci kaza: Yaralılar var!Elazığ’da feci kaza: Yaralılar var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Kuveyt

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

F.Bahçe'den kötü prova

F.Bahçe'den kötü prova

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı

Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Elazığ’da feci kaza: Yaralılar var!

Elazığ’da feci kaza: Yaralılar var!

Ankara'da apartmana çarpan araç yan yattı!

Ankara'da apartmana çarpan araç yan yattı!

İstanbul'da can pazarı! 5 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul'da can pazarı! Ölü ve yaralılar var!

Bariyerleri aşıp dereye uçtu! TEM'de feci kaza!

Bariyerleri aşıp dereye uçtu! TEM'de feci kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.