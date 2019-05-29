Trump'tan Mueller'ın istifasına ilk tepki

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması dosyasının resmen kapandığını açıklayan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın sözlerini, "Yetersiz delil vardı, dolayısıyla bizim ülkemizde (bu durumdaki) herhangi bir kişi masumdur. Dosya kapanmıştır." şeklinde yorumladı.

ABD Başkanı Trump ve Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ayrı ayrı açıklamalar yaparak Özel Yetkili Savcı Mueller'ın istifasını değerlendirdi.

Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Mueller raporundan bu yana hiçbir şey değişmedi. Yetersiz delil vardı, dolayısıyla bizim ülkemizde (bu durumdaki) herhangi bir kişi masumdur. Dosya kapanmıştır. Teşekkürler." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da soruşturma dosyasının artık resmen kapandığını ve görevinden istifa ettiğini duyuran Mueller'ın değerlendirmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

- "Rapor açık: Gizli iş birliği ve komplo yok"

Rusya soruşturmasının artık tamamen kapandığını kaydeden Sanders, "Bay Mueller, raporunun dışında söyleyecek hiçbir şeyi olmadığını ve dolayısıyla Kongrede ifade vermeyi planlamadığını açıkça beyan etti. Rapor gayet açık: (Rusya ile) Hiçbir gizli iş birliği yok, hiçbir komplo yok, Adalet Bakanlığı da herhangi bir adaleti engelleme girişiminin olmadığını onayladı." değerlendirmesini yaptı.