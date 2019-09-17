HABER

Trump'tan "Ruhani ile görüşmeyi tercih etmem" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 22:19 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "(BM Genel Kurulu sürecinde muhtemel Trump-Ruhani görüşmesi) Asla hiçbir ihtimali göz ardı etmem ama onunla (İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani) görüşmeyi tercih etmem" - "Gerek olacağını düşünmüyoruz ama stratejik petrol rezervini kullanmak istersek onları açarım"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile şu anda görüşmeyi tercih etmeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, New Mexico eyaletinden California'ya geçerken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri esnasında bir araya gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya Trump, "Asla hiçbir ihtimali göz ardı etmem ama onunla görüşmeyi tercih etmem." yanıtını verdi.

Trump, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırı nedeniyle petrol fiyatlarının artmasının ardından ABD'nin stratejik petrol rezervlerini açıp açmayacağına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin rezervlerini açmaya gerek duymadığını ancak buna istekli olduğunu vurgulayan Trump, "Biz enerjinin tartışmasız şampiyonuyuz. İkinci ve üçüncü olan Suudi Arabistan ve Rusya'nın çok önündeyiz. Gerek olacağını düşünmüyoruz ama stratejik petrol rezervini kullanmak istersek onları açarım." ifadesini kullandı.

- Bolton'ın yerine muhtemel adayları açıkladı

Başkan Trump, geçen hafta görevden aldığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın koltuğuna düşündükleri isimlerin ise Trump'ın Rehine İşleri Özel Temsilcisi Robert O’Brien, eski Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ric Waddell, Enerji Bakanlığı Nükleer Güvenlik Sekreteri Lisa E. Gordon-Hagerty, Güvenlik Politikaları Merkezi Yöneticisi Fred Fleitz ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Keith Kellogg olduğunu açıkladı.

- Çin'e gözdağı

ABD'de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinden önce Çin ile herhangi bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Trump, yakın zamanda, seçimden önce ya da sadece bir gün sonra bir anlaşma olabileceğini kaydetti.

Trump, "Eğer Çin ile anlaşma seçimlerden sonra olursa, daha önce hiç görmediğiniz türden bir anlaşma olur. Çin'in bildiği en büyük anlaşma olur. Seçimleri kazanacağımı düşünüyorum. Çin benim kolayca kazanacağımı düşünüyor ve bu konuda endişeli çünkü onlara anlaşmanın seçimden sonra olursa şu anda yapılacak bir anlaşmadan daha kötü olacağını söyledim." diye konuştu.

Korkunç rakam! 1644 ölüKorkunç rakam! 1644 ölü
Suudi Enerji Bakanı, petrol arzının normale döndüğünü açıkladıSuudi Enerji Bakanı, petrol arzının normale döndüğünü açıkladı
Bakanlık Google Haritalar'dan tek tek tespit ettiBakanlık Google Haritalar'dan tek tek tespit etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Donald Trump İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

En Çok Okunan Haberler

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Seksenler'in Rukiye'si mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Başörtülü poz verdi! Ünlü isim ti'ye aldı

Başörtülü poz verdi! Ünlü isim ti'ye aldı

AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti'de bir istifa daha

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demo telefonlarla 40 bin liralık vurgun!

40 bin liralık dolandırıcılık!

Sıra İstanbul'a geldi! Bakanlık Google Haritalar'dan tek tek tespit etti

Bakanlık Google Haritalar'dan tek tek tespit etti

HDP önünde eylem yapan aileyi tehdit etmişti! Yakalandı

HDP önünde eylem yapan aileyi tehdit etmişti! Yakalandı

Gaziosmanpaşa'da motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı

Motosikletli ve silahlı 2 saldırgan dehşet saçtı

"Adnan Oktar Suç Örgütü" davasında dikkat çeken ifadeler

Dikkat çeken ifadeler! 'Meryem Ana'ya iftira atıldığı gibi...'

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.