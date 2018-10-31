TSK: 11 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, Şırnak kırsalı ve Irak kuzeyi Gara, Zap, Metina bölgelerine 30-31 Ekim 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait barınak ve mühimmat depolarının imha edildiği; üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



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