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TSK açıkladı! PKK'ya bugün çok büyük bir darbe vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 19:19 | Son Güncelleme

Genelkurmay, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara ve Hakurk bölgelerine bugün düzenlenen hava harekatında, 19 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

TSK açıkladı! PKK'ya bugün çok büyük bir darbe vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, TSK'ya bağlı savaş uçakları tarafından bugün Kuzey Irak'taki 3 PKK kampına geniş çağlı hava harekatı yapıldığı duyuruldu.

Açıklama şöyle denildi:

Irak kuzeyi Zap, Gara ve Hakurk bölgelerine 31 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu 19 silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir.


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PKK TSK hava harekatı operasyon 19 terörist

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