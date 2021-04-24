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  4. TSK, Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine yönelik operasyon başlattı

TSK, Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine yönelik operasyon başlattı

24.04.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta operasyon başlatıldığını duyurdu. Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil'e yönelik hava harekatına, topçu ve komando birliklerinin de destek verdiği belirtildi.

TSK, Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine yönelik operasyon başlattı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta operasyon başlatıldığını duyurdu. Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil'e yönelik hava harekatına, topçu ve komando birliklerinin de destek verdiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Kuzey Irak'ta Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil'deki PKK hedeflerini ateş altına aldığı bildirildi.

Harekata F-16'ların yanı sıra sınırdaki topçu birlikleri ve ileri üs bölgelerindeki ateş destek unsurlarının da katıldığı kaydedildi.

Komando timleri de daha önceden belirlenen noktalara indirildiği bildirilrken, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak'ta!" şeklinde paylaşım yapıldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1385933935121731587?s=20

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