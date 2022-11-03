TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin Bakan Akar'dan açıklama: Alçak bir iftira

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere gittiği Hakkari Yüksekova'da önemli açıklamalarda bulundu.

Terörle mücadele konusunda net mesajlar veren Akar, "1 Ocak'tan itibaren 3 bin 240 terörist etkisiz hale getirildi. Katılımın azaldığını, kaçışların çoğaldığını, eylem yapma kabiliyetlerinin tükendiğini görüyoruz. Arkadaşlarımıza diyoruz ki siz işinize bakın. Artan şiddetle teröristi kaynağını yok etmek amacıyla devam edeceğiz."

TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarını da net bir dille yalanlayan Akar, "Bunu hep yaptılar. Bu çöküş ne zaman olduysa bunu hep yaptılar. Çöküş, kayıplar başladığı zaman yalana iftiraya başvuruyorlar. Bu bir iddia değil, alçak bir iftira. Bunu bilenler buna gülüyor." ifadelerini kullandı.



