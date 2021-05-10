TSK'nın 'Timsah' timi! İlk kez görüntülendiler

Milli Savunma Bakanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yaptığı sınavlarla, mezuniyetleri ve başarıları göz önünde bulundurularak fiziki yetenekleri ve zor şartlarda görev yapma kabiliyetlerine göre çeşitli kadrolarda istihdam edilen amfibilerin tamamı subay, astsubay, uzman ve sözleşmeli er olarak profesyonel personelden oluşuyor.

Bu seçkin askerler, üstlenecekleri önemli görevler için zorlu eğitimlerden geçiyor.

Derin suların yanı sıra karada da yetenek isteyen harekatlar gerçekleştirebilen amfibiler, terör örgütlerine yönelik yurt içi ve dışında yürütülen mücadeleye de güç katıyor.

Vatanın bölünmez bütünlüğünü, mavi vatan ve tüm uluslararası sularda hak ve menfaatlerini korumakla görevlendirilen Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin jeostratejik konumu ile deniz aşırı menfaatlerinin korunmasında önemli rol üstleniyor.

Amfibi hücum timleri, gerçekleştirdikleri meskun mahal eğitimlerinde de senaryoya göre terör hedeflerini etkisiz hale getiriyor. Gerektiğinde kuleden halatlarla kayarak inen tim, yüksek katlı binalarda camdan giriş tekniğini de uygulayabiliyor.

Eğitimlerinde görevleri sırasında karşılaşabilecekleri her türlü ihtimali göz önünde bulunduran timler, bu doğrultuda çeşitli senaryoları icra ediyor.

Güne sporla başlayan askerler, eğitimlerini özel eğitim alanları ve denizde sürdürüyor. Güç ve kondisyon geliştirme parkurunda fiziki dayanıklılıkları artırılan askerler, atış konusunda da en iyi olacak şekilde özenle yetiştiriliyor.

Gerçek çatışma ortamının yaratıldığı alanlarda, gece ve gündüz eğitimlerinden geçerek üst düzey kara ve deniz fizik kondisyonu kazanan amfibi timleri, baskı altında görevini icra edebilme, yakın dövüş teknikleri, esaretten kurtulma, teçhizatlı arazide uzun mesafe intikal ve hedef bulma gibi kabiliyetlerle donatılıyor.

Askerler, yerine getirecekleri her türlü görev için çetin şartlardaki eğitimler sonunda karada ve suda harekat icra edebilen "Timsah" yeteneği kazanıyor.

Silah kullanmada üst düzey olan bu askerler, eğitimlerinde uzun mesafedeki küçük hedefleri tam isabetle vuruyor.

Amfibi timleri, tank çıkarma gemileriyle düşman kıyısına ulaşarak hedefleri yok etmek için de harekatını başarıyla icra edebiliyor.

Toprak üzerinde olduğu gibi derin sularda da rahatça harekat gerçekleştirebilme kabiliyetini geliştirmek için denizde de eğitimler gerçekleştiriliyor. Gemiyi ele geçirme, gemiden hedefe manevra, botlarla sahile çıkarak hedefleri etkisiz hale getirme eğitimleri de büyük titizlikle gerçekleştiriliyor.

Timsah gücü, en zorlu görevleri deniz piyade andında geçen "Ya zafer ya ölüm" sözlerinden hareketle yerine getiriyor. "Vatan sağ olsun" diye biten deniz piyade andı, bu özel yetişmiş birliğin görevlerindeki korkusuzluğu ifade ediyor.

YERLİ KAMİKAZE İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI KULLANIYORLAR

Amfibi hücum timleri, görevleri sırasında kullandıkları ileri teknoloji insansız hava araçlarının da eğitimlerini alıyor.

Yerli vurucu insansız hava araçları, hedefe çarparak infilak ediyor ve hedefi yok ediyor. Pilotunun kontrolünde, üzerinde patlayıcı ile 3-4 dakika içinde atışa hazır hale gelen insansız hava aracı, yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki hedefi vurabiliyor.