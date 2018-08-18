TSK: Yüksekova ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü

Hakkari Yüksekova kırsalı ile Irak kuzeyindeki Hakurk, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

PERVARİ'DE 4 TERÖRİST



TSK'dan yapılan açıklamada da, "Siirt/Pervari kırsalına 17 Ağustos 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtı sonucunda dört terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

