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TSK: Yüksekova ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 10:53 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova kırsalı ile Kuzey Irak'a yönelik hava harekatlarında saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK: Yüksekova ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist öldürüldü

Hakkari Yüksekova kırsalı ile Irak kuzeyindeki Hakurk, Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

PERVARİ'DE 4 TERÖRİST

TSK'dan yapılan açıklamada da, "Siirt/Pervari kırsalına 17 Ağustos 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtı sonucunda dört terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova kuzey ırak

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