A400M, 140 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip bulunuyor. Uçak, azami 37 ton yükle görev yapabiliyor. A400M, uçak, kargo, askeri sevkiyat, tıbbi tahliye, elektronik gözetleme ve havada yakıt ikmali gibi birçok zorlu görevde kullanılıyor. Uçak, tank ve helikopter gibi harp araç gereçlerini rahatlıkla istenilen noktalara taşıyabiliyor.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), TSK'nın "çelik kanatları"nı ağırlayacak.

Çift motorlu, iki rotorlu, yaklaşık 8 ton yük taşıyabilen Chinook helikopterinde iki adet 4 bin 800 beygir gücünde motor bulunuyor. Azami sürati saatte 315 kilometre olan helikopter, kendi yakıt depolarıyla 2 saat 15 dakika havada kalabiliyor. CH-47'ler, orta genel maksat helikopterleriyle nakledilemeyen her türlü ağır malzeme, silah ve mühimmatı taşıyabiliyor, hava hücum ve indirme harekatlarında görev alabiliyor ve yüksek taşıma kapasitesiyle doğal afet durumlarında pek çok insanı kurtarabilecek özellikleri barındırıyor.

C-130, C-160, CN-235 CASA festivalde yer alacak diğer nakliye uçakları olacak.

- "Atak"ların gösterisi

Türk Hava Kuvvetlerinin en önemli vurucu gücünü oluşturan F-16, İstanbul Yeni Havalimanı'nda görülebilecek uçaklar arasında yer alıyor. F-4 Phantom da festivale renk katacak bir diğer avcı uçağı olacak.

Katıldığı etkinliklerde ilgi odağı olan T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri TEKNOFEST'te sergilenecek, ayrıca 2 Atak gösteri yapacak.

Atak, kendi sınıfının en etkin helikopteri olarak öne çıkıyor. Atak, değişen muharebe ihtiyaçları dikkate alındığında performans ve manevra kabiliyeti anlamında sınıfındaki en üstün helikopter olarak gösteriliyor. 5 ton sınıfındaki Atak, çok daha hafif, çok daha uzun süre havada kalma, yüksek sıcaklık ve yüksek irtifada manevra gösterme gibi kabiliyetleriyle rakiplerinden ayrılıyor.