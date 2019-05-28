TŞOF Başkanı Apaydın: “Bayram trafiğinde her zamankinden dikkatli olunmalı”

Ramazan Bayramı’nda trafikte her zamankinden dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Son 2 yılda toplam 120’nin üzerinde vatandaşımız 4 günlük Ramazan Bayramı tatillerinde trafik kazasında hayatını kaybederken, 650’nin üzerinde de vatandaşımız yaralandı. Bu Ramazan Bayramında tatil süresi 9 güne çıkıyor o yüzden vatandaşlarımız trafikte daha dikkatli olmalı” dedi.

Bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin uzun olacağını ve vatandaşların her zamankinden dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Bayram tatili ne kadar uzun olursa yaşanan trafik kazalarının sayısı da o kadar artıyor. Bu nedenle bayram tatili başlangıcında ve sonunda trafikte her zamankinden daha dikkatli olunmalı. Şeker bayramımızı acı olaylar yaşayarak başlatıp bitirmemek için özellikle uzun yolculuklarda sık sık molalar verilmeli. Bayram yaz aylarına denk geldiği için asfalt erimeleri, yol çalışmaları olabilir. Bu tarz durumlara karşı dikkatli olunmalı. Araçların bakımları yaptırılmalı, hala kış lastikleri kullananlar değiştirmeli. Gidilecek güzergâhta kör noktalar önceden bakılarak yola çıkılmalı. Şehir içi bayram ziyaretlerinde toplu taşıma kullanılmalı” ifadelerini kullandı.