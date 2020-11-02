Tsunami sırasında denizde olan balıkçı dehşet anlarını anlattı: Kıyameti yaşadım

Şerafettin Kütük, "Çok depremler gördüm ama böylesiyle ilk kez karşılaştım. Balık avlamak için denize açıldım. Denizin ortasındaydım, ne olduğunu anlamadan önce sesler geldi. Sonra da deniz kabarmaya başladı. Teknemin alabora olmasından korktum. Denizde adeta kıyameti yaşadım, korkunçtu. Saniyeler içinde her şey altüst oldu. Sonumuz geldi, öleceğiz sandım. Denizin kabarmasının ardından hemen geri döndüm. Deniz yükseldiği için liman su altında idi. Hemen aracıma binip, eşimi evden alıp, yüksek yerlere kaçtık. Daha sonra limana geldim her yer altüst olmuştu. Çok büyük korku yaşadık" dedi.

"TSUNAMİ KORKUSUNU ATANA KADAR DENİZE AÇILMAYACAĞIM"

Tsunami sırasında ağlarının parçalandığını, bir çok balıkçının da mağdur olduğunu ifade eden Kütük, "Balıkçılar mağdur oldu, ağları parçalandı. Ben de tamiratını yapıyorum. Ekmeğimiz bu ağlardan çıkıyor. Ağlar yok oldu, devletimiz bize yardım edecek. Depremden bu yana korkuyorum. Tekrar aynı şeyleri yaşarım korkusuyla denize açılamıyorum. Üzerimdeki korkuyu atana kadar denize açılmayacağım" diye konuştu. (DHA)

