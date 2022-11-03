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TSYD üyelerine sağlık taraması

03.11.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şube Yönetimi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ile yapılan işbirliği çerçevesinde tüm üyelerin sağlık taramasından geçirilmesini sağladı.

TSYD üyelerine sağlık taraması

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ile Türkiye Spor Yazarları Derneği üyelerine yönelik genel sağlık kontrolü işlemleri başladı. Üyeler genel sağlık kontrolleri çerçevesinde genel biyokimya, kalp ve akciğer tetkiklerinden geçti. Tetkikler sonrasında herhangi bir rahatsızlığı tespit edilen üyeler ileri tetkikler için ilgili polikliniklere yönlendirildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz’ü ziyaret ederek üyelere yönelik Check-Up çalışması nedeniyle teşekkür etti.

Hoşfikirer, bu tür ortak çalışmaların Üniversite Hastanesi ve kamu yararına faaliyet gösteren derneklerin iş birliği açısında son derece değerli olduğunu dile getirerek, “Üyelerimizin sağlık taramasından geçirilecek olması bizim için çok önemli. Bu konuda Hastane Başhekimi Prof.Dr. Murat Gündüz’e sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz de, gazetecilik mesleğinin ve bunun yanında spor yazarlığının son derece önemli olduğunu, belirterek, "Spor yazarlığı ülkemizde önemli bir yer tutuyor. Adana sporu sizlerin önderliğinde bir yerlere geliyor. TSYD Türkiye’nin önemli kurumlarından. Her zaman destek olmaya çalışacağız" dedi.

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