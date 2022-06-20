Tuba Ersöz kimdir? Türkiye'nin ilk başörtülü Cumhuriyet Başsavcısı Tuğba Ersöz nereli ve kaç yaşında?

Tuba Ersöz, 20 Haziran 2022 Pazartesi günü en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi ile 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri, 33 ilin başsavcısı değişti. Gümüşhane'ye atanan Tuba Ersöz Ünver hem Türkiye’nin hem Gümüşhane’nin ilk başörtülü kadın İl Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Peki Tuba Ersöz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Tuba Ersöz'ün hayatı ve biyografisi...

TUBA ERSÖZ KİMDİR?

Tuba Ersöz Elazığ'da doğdu.

Tuba Ersöz, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite mezuniyetinin ardından Bakırköy'e ve Elazığ'a (2015-2016) adli yargı hakimi olarak atandı.

2017'de Şanlıurfa’ya bağlı Halfeti'de Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. 2018'de, Aydın'ın Nazilli ilçesinde Cumhuriyet Savcılığı yapmaya başladı.

Nazilli Ağır Ceza’da görev yaptığı sırada, HSK tarafından yayınlanan son kararnameyle Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı oldu

Tuba Ersöz, Konya Beyşehir Başsavcısı oldu. Ersöz, bu görevi ile Türkiye'deki ilk başörtülü Başsavcı olarak adını tarihe yazdırdı.

