HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tuba Ersöz kimdir? Türkiye'nin ilk başörtülü Cumhuriyet Başsavcısı Tuğba Ersöz nereli ve kaç yaşında?

Tuba Ersöz kimdir? Türkiye'nin ilk başörtülü Cumhuriyet Başsavcısı Tuğba Ersöz nereli ve kaç yaşında?

20.06.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuba Ersöz, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesinin tamamlanmasının ardından görev yeri değişen 5 bin 426 hakim ve savcı arasında bulunuyor. Atama kararnamesinde Tuba Ersöz Ünver, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Peki Türkiye'nin ilk başörtülü Cumhuriyet Başsavcısı Tuğba Ersöz kimdir? İşte detaylar...

Tuba Ersöz kimdir? Türkiye'nin ilk başörtülü Cumhuriyet Başsavcısı Tuğba Ersöz nereli ve kaç yaşında?

Tuba Ersöz, 20 Haziran 2022 Pazartesi günü en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi ile 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri, 33 ilin başsavcısı değişti. Gümüşhane'ye atanan Tuba Ersöz Ünver hem Türkiye’nin hem Gümüşhane’nin ilk başörtülü kadın İl Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Peki Tuba Ersöz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Tuba Ersöz'ün hayatı ve biyografisi...

TUBA ERSÖZ KİMDİR?

Tuba Ersöz Elazığ'da doğdu.

Tuba Ersöz, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite mezuniyetinin ardından Bakırköy'e ve Elazığ'a (2015-2016) adli yargı hakimi olarak atandı.

2017'de Şanlıurfa’ya bağlı Halfeti'de Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. 2018'de, Aydın'ın Nazilli ilçesinde Cumhuriyet Savcılığı yapmaya başladı.
Nazilli Ağır Ceza’da görev yaptığı sırada, HSK tarafından yayınlanan son kararnameyle Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı oldu

Tuba Ersöz, Konya Beyşehir Başsavcısı oldu. Ersöz, bu görevi ile Türkiye'deki ilk başörtülü Başsavcı olarak adını tarihe yazdırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçtiDikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti
Son dakika: HSK yaz kararnamesini tamamladı! 5 bin 424 hakim ve savcının görev yeri değiştiSon dakika: HSK yaz kararnamesini tamamladı! 5 bin 424 hakim ve savcının görev yeri değişti
"Bir anda aşağıya çekildiler" Korkunç olay! Sinir krizi geçirdiler"Bir anda aşağıya çekildiler" Korkunç olay! Sinir krizi geçirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken asgari ücret açıklaması! "Yüzde 20 fark..."

Dikkat çeken asgari ücret açıklaması! "Yüzde 20 fark..."

Son dakika: HSK yaz kararnamesini tamamladı! 5 bin 424 hakim ve savcının görev yeri değişti

Son dakika: HSK yaz kararnamesini tamamladı! 5 bin 424 hakim ve savcının görev yeri değişti

Kaza sonrası ilk yaptığı şaşırttı! Görüntülü...

Kaza sonrası ilk yaptığı şaşırttı! Görüntülü...

"Bir anda aşağıya çekildiler" Korkunç olay! Sinir krizi geçirdiler

"Bir anda aşağıya çekildiler" Korkunç olay! Sinir krizi geçirdiler

Fenomen Yaren Alaca sütyeniyle poz verdi! "Işık saçıyorsun"

Fenomen Yaren Alaca sütyeniyle poz verdi! "Işık saçıyorsun"

Düğün kana bulandı! Çevik kuvvet ekipleri sevk edildi

Düğün kana bulandı! Çevik kuvvet ekipleri sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Cinsel içerikli mesajlar ünlü sunucuyu şoke etti! "Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..."

Cinsel içerikli mesajlar ünlü sunucuyu şoke etti! "Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..."

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.