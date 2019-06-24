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Tüfekle vurulan güvercin otelin lobisine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 16:01 | Son Güncelleme

BODRUM'da bir otelin lobisine konan taklacı güvercinin havalı tüfekle vurulduğu belirlendi.

Tüfekle vurulan güvercin otelin lobisine girdi

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da bir otelin lobisine konan taklacı güvercinin havalı tüfekle vurulduğu belirlendi.
Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan bir otelin lobisindeki bilardo masasının üstüne, bugün öğle saatlerinde, taklacı bir güvercin kondu. Otel sahibi Orhan Kavala, güvercinin yanına gittiğinde kuşun sağ kanadından yaralı olduğunu fark etti. Kavala, yaralı güvercini alarak Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürdü. Tedaviye alınan ve havalı tüfekle vurulduğu tahmin edilen güvercinin, bir süre gözlem altında tutularak, iyileşmesinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

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Tüfekle vurulan güvercin otelin lobisine girdiTüfekle vurulan güvercin otelin lobisine girdi

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