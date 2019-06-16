Tuğba Özerk baba hasretini takipçileri ile paylaştı

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, Babalar Günü dolayısıyla Instagram hesabından paylaşım yaptı. Geçtiğimiz Mart ayında babasını kaybeden Özerk, “Babasız ilk Babalar Günü’m ve içimdeki derin acıyı, sızıyı anlatabilmeme imkan yok. Babam melek olalı 106 gün oldu” dedi.

Şarkıcı Tuğba Özerk geçtiğimiz Mart ayında 76 yaşındaki babası Tunç Özerk’i kaybetmiş ve babasını gözyaşları içerisinde ebetiye uğurlamıştı. Babasının vefatının sonrasındaki ilk Babalar Günü’nü buruk geçiren Özerk, baba hasretini takipçileriyle paylaştı. Babası ile birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşan Özerk duygu dolu sözlerle babasını andı. Babasız geçen ilk babalar günüm diye sözlerine başlayan ünlü şarkıcı paylaşımına, “Ah babacım ahhh... Babasız ilk babalar günüm ve içimdeki derin acıyı, sızıyı anlatabilme imkanım yok... Beni koklayarak öpen koca adam seni öyle çok özlüyorum ki... Kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlarmış bu anlar... Kral göçtü gitti buralardan, kim bilir belki oralar daha iyidir belki çok daha mutlusundur... Tam 106 gün oldu sen melek olalı... Unutmak mı? Asla! Her gün derin derin sızlatan bir acı... Babalarınıza iyi bakın lütfen... Tüm babaların ve yüreğinde baba sevgisi taşıyan baba gibi adamların babalar günü kutlu olsun #büyüktunçözerk bi yerlerden hala duyuyorsan seni çok seviyorum iyi ki benim babam oldum bir daha gelsem dünyaya yine senin babam olmanı isterdim, BABALAR GÜNÜ’N KUTLU OLSUN BABAM, HUZUR İÇİNDE UYU" şeklinde not düştü.



