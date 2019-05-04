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Tuğçe Kandemir hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 00:48 | Son Güncelleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim ve Gençlik haftası etkinlikleri kapsamında sahne alan Tuğçe Kandemir hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 25.

Tuğçe Kandemir hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim ve Gençlik haftası etkinlikleri kapsamında sahne alan Tuğçe Kandemir hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 25. Uluslararası Bilim ve Gençlik haftası etkinlikleri kapsamında ünlü pop sanatçısı Tuğçe Kandemir sahne aldı. Yoğun bir katılım altında gerçekleşen konserde ünlü pop sanatçı Kandemir, ’’Bu benim öyküm, Yanlış, İçimdeki Sen ve Gülü Soldurmam’’ adlı şarkılarını seslendirdi. 2 saat süren konserde ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir sahnede hareketliliği ve güler yüzüyle hayranlarından büyük alkış aldı. Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri Kandemir’in şarkılarına telefonların ışıklarını yakarak eşlik etti. Ardından Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa İnan, Tuğçe Kandemir’le özel bir İngilizce kursunun ücretsiz indirimli burs kurasını çekti. Bu sırada İnan, kurada ünlü şarkıcının ismini okuyunca gülme tufanı koptu. Kandemir ise gülerek ’Torpil yaptım’ diyerek cevap verdi. Konserin sonunda ise Bülent Ecevit Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa İnan, Tuğçe Kandemir’e konser için teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Tuğçe Kandemir hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı

Tuğçe Kandemir hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı

Tuğçe Kandemir hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı

Tuğçe Kandemir hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı

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